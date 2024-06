Třetí den Rock for People: Bring Me The Horizon zazářili, zahrál i Reeves

Letišti v Hradci Králové i nadále vládne hudební festival Rock for People. Největšími lákadly pátečního programu bezesporu byli hollywoodský herec Keanu Reeves, zpěvačka Avril Lavigne a rockoví Bring Me The Horizon.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Rock for People - den třetí, Keanu Reeves | Foto: Kateřina Svobodová, se svolením