Zatímco v 1. mateřské škole Karlovy Vary, která spravuje hned devět mateřinek, budou moci rodiče své ratolesti doprovodit, jasné to kvůli pandemii nebylo ještě ani včera například v chebské školce v Bezručově ulici.

„Samozřejmě že vnímáme, že u tříletých dětí je těžké si představit, že je rodiče odevzdají přede dveřmi. Právě nyní tuto složitou situaci řešíme. Budeme se jí zabývat i na dnešní pedagogické radě a na odpoledne jsme svolali rodičovské schůzky, kde to chceme s rodiči předjednat. Chceme najít způsob, který bude kompromisem, abychom zajistili bezpečnost a zároveň se zachovali lidsky. Nechceme vyvolávat zbytečnou nervozitu,“ uvedla včera ředitelka chebské školky Šárka Borkovcová. Dodala, že pokud to bude jen trochu možné, nejmenším a nově nastupujícím umožní doprovod rodičů až do šatny. „Budeme ovšem dbát na to, aby čas, který tam stráví, byl opravdu minimální,“ zdůraznila.

Klidní mohou být naopak rodiče malých dětí, které budou navštěvovat karlovarské školky. A to za předpokladu, pokud se do úterka situace nezmění a region se neocitne na výstražném semaforu pandemie.

„V tuto chvíli žádné mimořádné opatření nechystáme. Chtěli bychom ale poprosit rodiče, aby se v budově nezdržovali zbytečně dlouho. Použití roušek necháváme na nich, je to na odpovědnosti každého z nás,“ uvedla ředitelka Zdeňka Tichá. Zároveň upozornila, že každé dítě bude muset mít ve své přihrádce pro všechny případy dvě roušky do zásoby.

Ranní filtr

„Budeme navíc ještě více dohlížet na to, aby k nám nechodily děti, které budou nachlazené. Ranním filtrem k nám takové dítě zkrátka nenastoupí. Také se může stát, že pokud během dopoledne projeví dítě známky nachlazení, budeme kontaktovat rodiče, aby si pro něj přijeli,“ uzavřela ředitelka Tichá.

Vstup rodičům zajistí první školní den také sokolovská školka z Alšovy ulice. „Žádná omezení nechystáme,“ konstatovala ředitelka Jiřina Deutschová, která dodala, že děti si s sebou nemusí brát ani roušky. Školka má totiž v zásobě své vlastní.