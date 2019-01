Český Krumlov - Chystá se akce Kulový blesk v nemocnici na kraji města, hlásí vedení krumlovské nemocnice.

Neděje se totiž každý den, že se stěhuje celý pavilon včetně pacientů – a to všechno za plného provozu. Masový přesun se v Krumlově připravuje na polovinu února, personál a pacienti gynekologie, porodnice a dětského oddělení osídlí nový pavilon.



„V Budějovicích se šíří fámy, že čtrnáct dnů nebudeme rodit, to ale není pravda,“ uvádí věci na pravou míru Jindřich Florián, ředitel nemocnice. „Od začátku jsme ani na chvilku nepřipustili možnost, že bychom omezili práci jednotlivých oddělení. Nakonec jsme se rozhodli, že klíčová pracoviště po dobu stěhování jednoduše zdvojíme. Znamená to, že například porodnice bude v jeden okamžik plně provozuschopná ve starém i novém objektu. Maminky se nemusí bát, že by o ně nebylo náležitě postaráno. Rodíme nonstop!“

S porodnicí z roku 1954 se Krumlovští chtějí důstojně rozloučit. „Poslední maminka v porodnici staré a první maminka v porodnici nové dostanou dárkový koš. Přesně takový, který každá čerstvá maminka ocení,“ dodává ředitel.



UPOUTANÍ NA LŮŽKO

Asi největší rozruch přinese přejezd přibližně padesátky postelí s pacienty, kteří nemohou přejít po vlastních. Přesun se bude konat pod střechou, ale půjde o stovky metrů, které budou muset postele urazit po vlastní ose. Každá postel pojede se sanitářem za doprovodu zdravotní sestry. Pokud bude přejíždět maminka s novorozencem, postup bude podobný s tím, že maminka si poveze miminko u sebe.



„Asi budu muset týden přenášet, termín mám devátého února, ale rozhodně chci rodit v novém,“ směje se jedna z nastávajících maminek, která vyrazila na gynekologickou ambulanci do starého pavilonu na monitor. „Doufám, že do té poloviny února miminko s příchodem na svět počká!“