Známý herec a producent podlehl minulý týden ve věku 54 let vážné nemoci. Jelikož Jiří Pomeje pocházel z Českých Budějovic, pohřeb se koná právě v jihočeské metropoli. Začíná ve 13 hodin v obřadní síni krematoria na hřbitově sv. Otýlie.

Mezi prvními smutečními hosty dorazila herečka Dana Morávková s manželem, klavíristou a skladatelem Petrem Maláskem. "Měli jsme spolu několik hezkých projektů, například Andělskou tvář nebo pohádku Z pekla štěstí," řekla Dana Morávková na adresu Jiřího Pomeje. "Je mi moc líto, co se stalo, je mi líto hlavně jeho dcery. Mluvila jsem i s Jirkovou maminkou," doplnila Dana Morávková. "Jirku jsme se snažili ještě před smrtí kontaktovat, ale bohužel, už se to nepovedlo," doplnil Petr Malásek, jenž pro středeční pohřeb vytvořil hudební pásmo složené z melodií, které zazněly ve filmech, na nichž se Jiří Pomeje podílel.

Na hřbitov krátce po půl jedné dorazila vdova po Jiřím Pomeje, dýdžejka Andrea Pomeje. S novináři mluvit nechtěla. Přišel i producent Pavel Pásek, který byl Jiřímu Pomeje nablízku v posledních dnech, herec Václav Upír Krejčí, zpěvák Jakub Smolík, prezidentka nadačního fondu Kapka naděje Vendula Pizingerová nebo režisér Zdeněk Troška. "Dělali jsme spolu sedm hezkých filmů," zmínil režisér. "Měl jsem ho rád, měl jsem rád jeho nadšení pro věc. Šel přes Alpy, aby dělal to, co chce, ale kolikrát to nekorespondovalo s realitou. Naposledy jsem ho viděl před dvěma lety," doplnil.

Do kondoleční knihy se podepsala Blanka Kabelová, která s Jiřím Pomeje seděla v jedné lavici na Základní škole Dukelská. "Naše maminky byly kolegyně z jedné školky. Užívali jsme si vždy společně léto na zahradě, Jirka byl mojí první láskou. V šesté třídě nás nachytali, jak se držíme za ruce, měla jsem kvůli němu jednou i dvojku z chování," vzpomínala Blanka Kabelová, která někdejšímu spolužákovi přišla i na svatbu s Ivetou Bartošovou, která se konala v Hluboké nad Vltavou. Jiří Pomeje byl prý velký šoumen. "Přišel na třídní sraz, každé holce přinesl růži, byla s ním legrace," doplnila Blanka Kabelová, která na pohřeb přišla i s dalšími spolužáky ze základní školy.

Květinu k rakvi přišli položit manželé Bechyňovi z Českých Budějovic. "Bydlíme nedaleko od rodičů Jiřího Pomeje, vídali jsme se s jeho tatínkem. Je smutné, že Jiří Pomeje zemřel, znali jsme ho z filmů," zavzpomínali.

S kamarádkou dorazila na hřbitov sv. Otýlie Zdeňka Višvaderová z Českých Budějovic. "Byly jsme panu Pomeje i na stavbě. Znaly jsme ho sice jen z televize, ale je slušné se s ním přijít i rozloučit. Myslím, že to byl hodný a fajn člověk," řekla Zdeňka Višvaderová.

Pohřeb nevynechal Milan Košek, jenž s hercem sousedil v Praze 6. Při vzpomínce na Jiřího Pomeje se Milan Košek, který je nyní kuchařem ve Špindlerově Mlýně, rozplakal. "Je mi to hrozně líto," řekl.

Přišla i paní Hana z Českých Budějovic, která ještě před Vánoci s hercem a producentem mluvila v jedné z českobudějovických drogerií, kde si kupoval barvu na vlasy. "Prodavačky mu říkaly, ať si vlasy nebarví, že mu šediny sluší. On to pak uznal a řekl, že barvu vezme alespoň mamince, že jí tím udělá radost," vyprávěla paní Hana.

Na dopravu dohlíží policie. Podle svého mluvčího Jiřího Matznera zajišťuje plynulost provozu v okolí hřbitova. Na pořádek dohlížejí českobudějovičtí strážníci.

Rodák z Českých Budějovic Jiří Pomeje se na počátku kariéry věnoval především tanci, z toho deset let závodně. Účinkoval i v baletu Jihočeského divadla, kde nastudoval představení Borise Asafjeva Bachčisarajská fontána.

V roce 1988 absolvoval DAMU. Poté si zahrál v televizních pohádkách, seriálech i filmech. Věnoval se i produkci filmů, kvůli níž se dostal do finančních potíží.

Ženami Jiřího Pomeje byly herečka Michaela Kuklová, zpěvačka Iveta Bartošová a dýdžejka Andrea Šťastná, s níž měl dceru Annu.