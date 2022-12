Jako poslední rozžehne zbývající plynové lampy na Křížovnickém náměstí. Pomocí lampářské bambusové tyče, 2,3 metry dlouhé, na konci s ocelovým háčkem tak postupně rozsvítí 46 plynových luceren.

V Praze se začal používat svítiplyn k veřejnému osvětlení od poloviny září 1847 se zprovozněním Karlínské plynárny. Plynové světlo se používalo i v pražských parcích, zahradách, na nábřežích a ostrovech. V Čechách a na Moravě se nejdéle plynové světlo udrželo ve starých částech Prahy. Ještě v roce 1940 osvětlovalo pražské ulice a náměstí více než 9 tisíc plynových svítilen, nejvíce v pražské historii. Jako poslední byly převedeny ze svítiplynu na elektřinu koncem dubna roku 1985 osmiramenné stožáry na Hradčanském náměstí a v Loretánské ulici.

Návrat do pražských ulic

V roce 2002 se plynové lampy, tentokrát na zemní plyn, opět do ulic Prahy vrátily. Po řadě ulic na Starém Městě na konci roku 2010 plynové lampy rozsvítily opět Karlův most, který je jediným most na světě osvětlený plynem.

Romantické plynové světlo dnes osvětluje celou historickou Královskou cestu, rušnou turistickou trasu od Prašné brány až na Hradčanské náměstí.