Nejen pro Romy, ale i náhodné kolemjdoucí či projíždějící řidiče byl smuteční průvod s historickým kočárem taženým koňmi něčím, co dosud neviděli. Mnozí se po cestě zastavovali a pořizovali si snímky.

Průvod, který na několik minut zastavil dopravu v ulicích Přerova, zamířil z Kratochvílovy přes Komenského a Wurmovu ulici a pokračoval přes Sušilovu a Ztracenou až na 9. května. Na městském hřbitově se konal tradiční pohřeb.

VIDEO: Rozloučení s Evou Riessovou. Romský smuteční průvod v Přerově, 7. ledna 2022

Zdroj: DENÍK/Petra Poláková-Uvírová

Bílou rakev zesnulé dopravil na místo posledního odpočinku historický kočár z muzea v Čechách pod Kosířem.

„Tuto službu děláme lidem po celé republice - komukoliv, kdo nás o to požádá. Bohatým i chudým. Všem rodinám děkuji za to, že si nás objednají, protože tradice, která byla v českých zemích za Rakousko-Uherska, mezi válkami, ale i těsně po válce do roku 1948, byla jedinečná. Díky tomu také česká veřejnost vidí, jaké tradice u nás existovaly,“ řekl zakladatel a ředitel Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem Václav Obr.

Ve sbírkách muzea je podle něj sedm kočárů. „Mezi nimi i ten největší, který si zahrál ve výpravném historickém filmu o Marii Terezii,“ poznamenal.