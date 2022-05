Situaci na místě řešili také brněnští úředníci společně s neziskovými organizacemi. „Podle informací co mám, tak se z velké části jednalo o Romy, kteří prošli asistenčním centrem pomoci. Mají víza, ale odmítli ubytování. To nabízíme bez rozdílu všem. Pokud ho ale někdo odmítne, na další už nemá nárok a musí odejít,“ sdělila Deníku Rovnost v pondělí odpoledne krajská mluvčí Alena Knotková.

Policejní mluvčí Pavel Šváb dodal, že k žádným zásadním excesům před brněnským vlakovým nádražím nedošlo. „Vzniklou situaci jsme řešili také s odborem sociálněprávní ochrany dětí. Zda děti na místě neutrpěly nějakou újmu,“ řekl Deníku Rovnost Šváb.

Podle informací redakce se část zmíněných lidí měla místo střechy nad hlavou zajímat o výplatu humanitárních dávek, přestože měla mít maďarské občanství. V tom případě jako občané jiného členského státu Evropské unie na ně ale nemají nárok.

Po sedmé hodině večer nechali zástupci města Brna naložit asi padesátku uprchlíků do autobusů a ty je postupně odvezly do nouzového ubytování. Do areálu bývalých židenických kasáren, kde mají přenocovat. Další postup ještě není jasný. „Takový zábor veřejného prostranství v centru města není možný. Nemůže sloužit jako ubytovna pod širým nebem, je to pro nás nepřijatelné. Vzniklou situaci se snažíme řešit. Část Romů říkala, že azyl neodmítla. Někteří mluvili maďarsky, další tvrdili, že umí jen romsky. Oslovili jsme pastora, který se stará o bezdomovce. Jak to bude dál, uvidíme zítra. Vypadalo to, že část těchto lidí obráží města a nezdrží se tu dlouho. Po vlastní ose vyrazí dál,“ uvedl v pondělí večer náměstek brněnské primátorky Robert Kerndl.