Podle zástupců Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) bylo cílem této stavby za více než třiatřicet milionů korun zvýšení bezpečnosti řidičů v úseku častých nehod. Místem denně projede přes patnáct tisíc aut. „Vzhledem k vysoké dopravní intenzitě původní styková křižovatka silnic I/43 a II/150 u Sebranic nezajišťovala plynulý a bezpečný průjezd,“ uvedla mluvčí státních silničářů Lucie Trubelíková.

U Sebranic vznikne okružní křižovatka. Silnice kolem Svitavy získá nový povrch

Nová okružní křižovatka měří v průměru čtyřicet metrů a má tři paprsky. Čtvrtý severní paprsek silničáři dostaví až při budování obchvatu Sebranic silnicí I/19 s napojením silnice I/43 a přeložky silnice II/150. „Součástí stavby bylo i vybudování nového veřejného osvětlení v oblasti křižovatky a jeho doplnění na silnici I/43 směrem na Sebranice, které je již funkční,“ sdělil ředitel Závodu Brno ŘSD David Fiala.

Vyšší bezpečnost

Vyšší bezpečnost motoristů si od nové stavby slibuje také senátorka za blanenský obvod Jaromíra Vítková. Dlouhodobě se angažuje v přípravě výstavby silnice I/73, která má nejen na Blanensku ulevit právě přetížené I/43. „Nová okružní křižovatka u Sebranic přispěje ke snížení nehodovosti v místě, které bylo dějištěm častých dopravních nehod, bohužel i s fatálními následky. Intenzita dopravy stále roste a mnozí řidiči ve směru Brno-Svitavy nehleděli na snížení rychlosti a výjezd od Boskovic byl proto velmi riskantní. Navíc bude křižovatka součástí křížení I/43 s novou I/73,” poznamenala Vítková.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Kritika řidičů

Řada motoristů však silničáře za technické provedení rondelu u Sebranic zasypala ostrou kritikou. Vadí jim, že ve směru od Svitav na Brno nemohou jet řidiči přímo a musí projet právě zmíněnou okružní křižovatkou. „ŘSD utratilo peníze za to, aby se bypass v podobě původní silnice odstranil a zavezl. To nechápu. Teď kamiony, za kterými už od Letovic jede kolona aut, budou muset ve sjezdu pod kopcem u Sebranic při nájezdu na kruháč téměř zastavit. Pak se zase z nuly rozjíždět do dalšího kopce. Bude to tam ucpané a plynulost provozu bude nulová. A to se ani nebavím o tom, jak dostane zabrat ovzduší,“ uvedl například jeden z řidičů Vladimír Bílý.