„Inspirovali jsme se, když jsme projížděli Německem a Rakouskem, kde to tak funguje běžně a farmáři na polích u silnic prodávají bez obsluhy své produkty a výpěstky. Máme zkušenost, že lidé dýně vítají, protože sami je ještě na zahrádkách nemají. Za měsíc prodáme pět až šest tisíc dýní,“ řekla Deníku Kateřina Kiričenko, která spolu s manželem Viktorem provozuje přímo v Roseči ekofarmu.

Víte, že… Dýně hokkaido je vitamínovou bombou. Bohatá je především na betakaroten, vitamin C a draslík. V kuchyni se dá využít například pro výrobu pyré, na grilování nebo do polévky. Plody mohou posloužit i jako dekorace.

Cena dýně v samoobslužném stánku v areálu kukuřičného bludiště je 30 korun za kilogram. Pro srovnání: v obchodě je běžně k mání i za 50 korun za kilogram.

„Jde nám hlavně o to přiblížit lokální potravinu lidem a tomu odpovídají naše ceny. Je to o poctivosti lidí a pokud si někdo vezme dýni bez zaplacení, tak je to na jeho vlastní svědomí. Málokdo si umí představit, kolik dýně stojí práce, než může jít do prodeje a když k tomu přihlédnete, tak za ně chceme minimum,“ poznamenala farmářka.

Samoobslužný stánek v Roseči je až do konce letních prázdnin otevřený každý den od 9 do 19 hodin.

Kdo by chtěl kromě dýní ještě něco navíc, může si dojet přímo na farmu. „Zákazníkům u nás teď nabízíme brambory, mrkev, řepu, cukety, fazolové lusky, cibuli, pórek nebo nově kopr. Dáváme své výpěstky i do zahrádkářských přebytků v Jindřichově Hradci, kde jdou skvěle na odbyt,“ uzavírá Kateřina Kiričenko.