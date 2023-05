/FOTO, VIDEO/ Policejní prezident Martin Vondrášek, ředitel Krajského vojenského velitelství v Hradci Králové Tomáš Rak a francouzský přidělenec obrany v České republice Jean Charles Peltier v sobotu 6. května odhalili v Trutnově před budovou Policie ČR obnovený památník věnovaný československým legionářům z roty Nazdar, kteří zahynuli v bitvě u Arrasu od 9. května do 16. června 1915. Původní bronzová pamětní deska byla odhalena 9. května 1936 na nádvoří tehdejších Krkonošských kasáren v Trutnově, kde dnes sídlí policisté.

Před budovou Policie ČR byl odhalen pomník legionářům z roty Nazdar. | Video: Deník/Jan Braun

„Jako francouzský důstojník se uctivě klaním památce českých legionářů. Vedle hrdinských činů roty Nazdar chci zmínit hluboký význam pomníku, který jí vzdává hold. Domnívám se, že v době, kdy se válka vrací na evropskou půdu, tento památník dalece přesahuje primární účel,“ uvedl francouzský přidělenec obrany v České republice Jean Charles Peltier.

Desítky let se mělo za to, že pomník z roku 1936 vybudovaný zásluhou Hraničářského praporu 2 roty Nazdar v Trutnově zničili nacisté a zmizel ze světa. V roce 2020 se náhodou našel při rekonstrukci muzea v Jaroměři. Teď stojí na stejném místě jako před 87 lety. V roce 1936 to bylo na nádvoří tehdejších Krkonošských kasáren, dnes před budovou Policie ČR v ulici Roty Nazdar. Hlavním motivem pamětní desky je znázornění praporečníka Karla Bezdíčka, který jako první dosáhl při útoku druhé linie německých zákopů v La Targette v roce 1915, kde vzápětí padl.

„Chtěl bych ocenit úsilí Československé obce legionářské, města Trutnova a Policie ČR nejen z okresu Trutnov, že docílily obnovení památníku. Nikdy jsem si tolik neuvědomoval nutnost vracet se v čase a připomínat si podobné okamžiky, kdy naši krajané neváhali v roce 1915 bojovat ve francouzské cizinecké legii za myšlenku československé státnosti a naši svobodu. Žijeme v době, kdy si musíme uvědomovat, že naše svoboda a samostatnost nejsou zadarmo a je potřeba je bránit,“ prohlásil při odhalení památníku v Trutnově policejní prezident Martin Vondrášek.

Podle ředitele Krajského vojenského velitelství v Hradci Králové Tomáše Raka je jakékoliv připomenutí hrdinství legionářů, obzvlášť v dnešní době, nesmírně důležité. „Ani dnes nežijeme ve světě, který by nekladl nároky na naši schopnost chránit svoji suverenitu, svobodu a demokracii. Činy a oběti československých legionářů na řadě válečných bojišť zaslouží náš obdiv a úctu," řekl plukovník Rak.

Původní bronzová pamětní deska s postavou prvního praporečníka roty Nazdar Karla Bezdíčka se jmény padlých legionářů byla slavnostně odhalena 9. května 1936 na nádvoří tehdejších Krkonošských kasáren v Trutnově, kde dnes sídlí policisté.

Historický snímek původního památníku z roku 1936 z někdejšího areálu trutnovských kasáren.Zdroj: Muzeum Podkrkonoší Trutnov

Desku o hmotnosti 186 kilogramů odlila Herrmannova slévárna v Poříčí u Trutnova. Autorem díla byl sklářský výtvarník a pedagog Božetěch Medek, který v Trutnově sloužil u hraničářského praporu roty Nazdar Božetěch Medek.

Pro podstavec pamětní desky posloužil krkonošský mramor z lomu u Hříběcích bud. V létě 1938 byl Hraničářský prapor 2 roty Nazdar přesunut do Krkonoš. Trutnovští hraničáři, jako nositelé tradice roty Nazdar, si pamětní desku přemístili do nového působiště v areálu nově vybudovaných Bezdíčkových kasáren ve Špindlerově Mlýně na Bedřichově. Vydržela tam ale jen krátce.

V říjnu 1938 byla bedřichovská posádka evakuována, deska odvezena do Jičína a následně do Josefova. Podstavec z krkonošského mramoru byl ponechán na místě. Po válce byl památník považován za zničený nacisty a ani mnohé iniciativy po roce 1989 nevedly k jeho obnově.

Teprve až nález originálu odlitku v depozitáři Městského muzea v Jaroměři a objev původního mramorového kamene ve Špindlerově Mlýně umožnily celý projekt nasměrovat k rekonstrukci pietního místa v Trutnově. Originál desky je umístěn v Muzeu Podkrkonoší v Trutnově, nově vyrobený odlitek byl odhalen v sobotu 6. května v areálu Policie ČR v Trutnově, aby připomínal osudy legionářů z první světové války.

„Nebýt ochoty dělat něco navíc, tak bychom to nikdy nedotáhli do úspěšného konce. Památník by nevznikl především bez silné spolupráce legionářů, města a Policie ČR,“ řekl místostarosta Trutnova Tomáš Eichler. „Je potřeba si připomínat, že existence samostatného demokratického státu není samozřejmá. Jména na desce patří legionářům, kteří byli ochotni bojovat a umírat za stát, který v té době ještě neexistoval. Idea samostatného Československa byla pro ně silným motivem k tomu, aby dělali mimořádné věci,“ uvedl Eichler.