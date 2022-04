Na nebi nad Roudnicí opět zaburácí letecké motory. Air Show slaví třicetiny

Historické legendární letouny, které se používaly v bojích druhé světové války, současná technika Armády České republiky i sportovní akrobatická letadla. To vše bude k vidění na letošním ročníku jedné z největších letecko-společenských akcí v Česku Memorial Air Show, která se už třicet let koná na letišti v Roudnici nad Labem. A nejen to, kromě dvoudenní přehlídky letecké techniky organizátoři pro návštěvníky připravili i pestrý kulturní program. Uskuteční se od 25. do 26. června.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Memorial Air Show 2019. | Foto: Deník / Karel Pech

Memorial Air Show se koná od roku 1991 každý lichý rok. Loni ale její pořádání znemožnila epidemie koronaviru a s ní spojená opatření. Jak přiblížil prezident roudnického Aeroklubu, který je hlavní pořadatelem a duchovním otcem „Memorialu“, Vlastimil Dvořák, pro letošní rok je připravena řada novinek. „Došli jsme k tomu, že to není pouze akce pro letecké fajnšmekry, kterých je mezi návštěvníky asi tak deset procent. Zbytek jsou hlavně rodiny s dětmi, a právě na ty se chceme více zaměřit. Proto bude letošní ročník obohacený o program, který si užijí děti i rodiče,“ vysvětluje Dvořák. Ti nejmenší se například mohou těšit na výtvarné dílny nebo na interaktivní pořad plný písniček v podání Magdy Reifové a Petra Vacka, jejich rodiče zase u zábavné talk show Aleše Cibulky, Jana Čenského a Ivany Andrlové Když princové jsou na draka mohou zavzpomínat na svá dětská léta. Hrát tu bude také kapela Pozdní sběr a zazáří zpěvačka Lucie Bílá. Právě před jejím sobotním vystoupením proběhne slavnostní dekorování vítězů Mistrovství republiky v akrobacii kluzáků. To se bude na roudnickém letišti odehrávat od 22. do 24. června. Záštitu nad ním přijal premiér Petr Fiala, několik ministrů, hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller a starosta Roudnice nad Labem František Padělek. FOTO: Vraťte se do Ústí, jak si ho už ani nepamatujeme. Tak jsme opravdu žili Středobodem akce budou však letadla a ukázky leteckých vystoupení. Mezi historickými letadly bude na roudnickém letišti k vidění mimo jiné americký dvoumotorový bombardovací letoun B-25 Mitchell, americký stíhací letoun, který sloužil hlavně v druhé světové a v korejské válce Corsair, jednomístný stíhací letoun P-51 Mustang, dvoumístný cvičný letoun Texan a vůbec poprvé také britský palubní stíhací letoun Sea Fury, se kterým přiletí majitel z Itálie. O poutavou podívanou se postará lehký útočný a pozorovací letoun OV-10 Bronco, ze kterého při přeletu nad letištěm budou skákat parašutisti. „Mezi vojenskou technikou, kterou předvede Armáda ČR, budou například gripeny, bitevníky L-159 Alca, letoun CASA nebo vrtulníky, a to jak armádní, tak i policejní s ukázkou zásahu a slaňování. Máme také překvapení v podobě leteckého vystoupení šestnácti vrtulníků najednou s nacvičenou sestavou,“ popsal Dvořák. Na své si na roudnickém leteckém dni přijdou také fanoušci akrobatického létaní. Svůj um tu předvede pilot světové série Red Bull Air Race, mistr Evropy a vicemistr světa v letecké akrobacii Martin Šonka. Představí se i česká akrobatická čtyřka Flying Bulls Aerobatics Team, která létá na akcích po celém světě. Proletět se na Memorial Air Show budou moci v rámci vyhlídkových letů ve vrtulníku i návštěvníci. Na to se těší i Jitka, která chce na letecký den přijít s vnoučaty. „Těšili jsme se už loni, ale plány nám překazil covid, takže doufáme, že to konečně vyjde letos. Už předtím jsme na několik ročníků s rodinou zavítali a vždycky se nám tam moc líbilo,“ zhodnotila. V třebívlickém vinařství opět vystoupí legendární kapela Lucie Právě účast návštěvníků bude pro organizátory letos zásadní, hlavně kvůli současným cenám paliva. „Litr stojí dnes 75 korun, to je dvojnásobně víc než při posledním ročníku. Letos jen za palivo vydáme zhruba 800 tisíc korun,“ poukázal Dvořák s tím, že nižší nakonec bude i výše přislíbené dotace od Ústeckého kraje. Problematičtější je rovněž sehnat příspěvky od dalších sponzorů. Aby se náklady na pořádání akce organizátorům vrátily, je podle něj potřeba, aby přišlo minimálně 15 tisíc lidí.

Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez limitu a omezení. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu