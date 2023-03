„My všichni, více chlapci než dívky, jsme se setkali s obrazy obou pánů, když jsme netrpělivě rozbalovali nové stavebnice z Kovozávodů Prostějov,“ uvedl ředitel Podřipského muzea Martin Trefný práci obou Jaroslava Velce a Vlastimila Suchého.

Naprosté většině lidí jsou kresby letadel známé právě z obalů stavebnic. I v tomto případě platí, že obal prodává a technicky dokonalé kresby jsou toho důkazem. Není divu, že jejich obrázky se najdou na obalech nejprestižnějších světových výrobců plastikových leteckých modelů. Zatímco na krabičkách jsou kresby v malých rozměrech, v Podřipském muzeu jsou vystaveny originály ve skutečné velikosti jako umělecká díla.

„Za každým obrazem je nějaký příběh. Ať už je jsou to civilní letouny nad Buchlovem, Hazmburkem, Z-37 Čmelák nad Kunětickou horou,“ popisoval detaily vzniku jednotlivých obrazů Vlastimil Suchý. „Například tento je malovaný podle fotky,“ zastavil se u díla zobrazující americké bombardovací svazy shazující zápalné pumy na německé rafinerie.

„Byly tam tak obrovské ztráty, že při vyhodnocování úspěšnosti náletu se film s detaily americkým pilotům raději ani nepouštěl. To už by jim za knipl nikdo nesedl,“ řekl Suchý, který letadla maluje už od útlého dětství.

Jaroslav Velc měl s letadly zkušenost už jako malý kluk. „Je to jednoduché, nám lítala letadla krátce po válce přes dvorek, to snad ani nemohlo být jinak,“ vzpomíná na první zkušenosti s leteckou technikou, která létala přes Kladno na nedaleké letiště.

„Časem se mění typy letadel, které mě zajímají. Dřív mě to byla vojenská letadla, později letouny z počátku letectví a teď dokonce i staré dopravní. U těch válečných jsou to samé ohně a mě to přestalo trochu bavit,“ řekl Jaroslav Velc.

„V obrázku si nemůžete dovolit chybu nebo nepřesnost, to by vám milovníci letectví i modelařiny neodpustili. Všechno musí být technicky správně,“ řekl Velc k dokonalé věrnosti maleb. Velká část sbírky, kterou aktuálně vystavuje Podřipské muzeum pochází ze soukromých sbírek, obrazy jsou malovány olejomalbou a technikou kvaše.

Jaroslav Velc (1946) vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu na Žižkově a základní vojenskou službu si odsloužil u pohraniční stráže. Od roku 1971 spolupracuje s časopisem ABC mladých techniků a přírodovědců a první obrázek na obal plastikového modelu letadla namaloval v roce 1973. Od roku 1989 do současnosti maluje i pro přední světové výrobce plastikových modelů – Matchbox, Monogram, Revell. Zároveň namaloval kolem 1000 ilustrací pro 49 knih. Jeho zálibou je entomologie.



Vlastimil Suchý (1951) vystudoval Střední průmyslovou školu strojní v Kladně a hned po studiu nastoupil do podniku Aero Vodochody jako technik kontroly. Je letecky činný v Aeroklubu Roudnice nad Labem a od roku 1989 tvoří obrazy pro výrobce plastikových modelů. Nejprve to byla v letech 1989-1999 VD Směr, od roku 2001 tvoří pro firmy Trumpeter a Hobbyboss