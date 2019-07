Prodej nejoblíbenějšího herbicidu Roundupu i jeho nasazení v boji s plevelem zůstává legální. Současně přetrvávají obavy, že je nadužívaný, nebezpečný pro životní prostředí a mírně toxický pro savce včetně člověka.

Některá města už testují, zda se bez něj dokážou obejít. Ekologické organizace sice volaly po zákazu využívání herbicidu Roundupu v zastavěných lokalitách, nakonec se zákaz vztahuje jen na vysušování rostlin pro potravinářské účely. Za porušení těchto podmínek od ledna zemědělcům hrozí ztráta dotací a až čtyřmilionová pokuta.

Původně ministerstvo zemědělství zvažovalo i plošný zákaz Roundupu, který funguje na bázi glyfosátů. Na trhu ale zatím není herbicid, který by ho dokázal nahradit.

Nejen u nás, ale i v zahraničí lze používat Roundup k hubení plevelu. Pokud by Česká republika sama přistoupila k plošnému zákazu, ohrozilo by to konkurenceschopnost našeho zemědělství.

Spařování plevele místo chemie?

Lze hubit plevel i bez používání chemických herbicidů? To od loňského roku testují technické služby v Jeseníku. Tam se rozhodli používat výhradně ekologické postupy.

„Nejdříve plevel spaříme strojem, který používá horkou vodu, a pak jej mechanicky odstraníme zařízením podobným sekačce na trávu. To má ocelové kartáče, které spařenou trávu z chodníků vyčešou,“ popsal nové metody Petr Baršč z jesenických technických služeb.

Město Jeseník podle něj zaplatilo za nový stroj 350 tisíc korun. Praxe postupně ukazuje, že metoda je pracnější, zdlouhavější a musí se několikrát opakovat. Horká voda rostlinu zcela nezničí, kořeny tam zůstanou a plevel pořád dorůstá.

„Chodníků je ve městě hodně a trvá, než je stroj postupně všechny projede. Roundup byl vysoce účinný, ale občanům jeho používání vadilo. Stěžovali si, že trávu postříkanou herbicidem olizují jejich psi. Další stroj na horkou vodu už pořizovat zřejmě nebudeme, náklady jsou hodně vysoké a sami výrobci uvádějí, že se touto metodou plevel zcela zničí až po třech letních sezonách,“ dodal Petr Baršč.