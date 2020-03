Zájem o nové obleky v tu chvíli spadl prakticky na nulu. Východisko ze složité situace ale byznysmen našel záhy i díky tomu, že má ještě úklidovou firmu a jejím důležitým klientem je síť center pro lidi s Alzheimerovou chorobou.

Návrháři jako střihači

„S majiteli společnosti Alzheimer Home jsme se dohodli, že začneme vyrábět vlastní prototyp účinné roušky, určené především pro jejich personál,“ vysvětluje Říha.

„Vytvořil jsem proto pracovní skupinu složenou ze čtrnácti švadlen a šesti módních konzultantů, kteří mají za normálních okolností na starosti výběr vhodných látek a vytvoření klientova šatníku. Jsou na pobočce prakticky non stop a šijí roušky jednorázové z perlanu i bavlněné na více použití,“ popsal podnikatel nepředpokládaný vznik své improvizované „manufaktury“.

K propagaci stačily sociální sítě

Ta během dvanáct až čtrnáct hodin trvající směny vyprodukuje tři tisícovky roušek. Z módních návrhářů se přitom v nové situaci stali střihači látek. Výrobky od švadlen také nůžkami „očišťují“ od přebytečných nití a distribuují k zákazníkům.

Mezi nimi teď postupně začínají dominovat zdravotníci včetně zubařů a lékárníků ze sítě Dr. Max. Alzheimer centra už totiž mají vytvořené dostatečné zásoby. Poptávka je podle Luboše Říhy značná, přičemž k propagaci stačilo pár postů na sociálních sítích.

„Museli jsme už zakrýt okna u krejčovského salonu, protože k němu chodily denně desítky lidí. Původně jsme jim chtěli vyhovět a vydávali zboží na místě. Teď už by to ale ohrožovalo dodávky. Ozývá se i řada různých firem, ale my chceme primárně uspokojit nejohroženější skupiny zařízení pro seniory a zdravotníky,“ vysvětlil podnikatel.

Chybí gumičky

Výroba roušek pro něj není příliš zisková. Je rád, že z ní pokryje náklady a zaplatí zaměstnance. Očekává, že v tomto módu bude krejčovství fungovat ještě nejméně měsíc, během kterého se vyrobí okolo sto tisíc kusů. Možná i výrazně víc, pokud se zavede zvažovaná noční směna.

„Velký problém je se zásobováním. Na výrobu jednorázových roušek, které jsou z dvouvrstvé stoprocentní viskózy, potřebujeme drátek pro oblast kolem nosu a také gumičku. A právě s gumičkami je to teď těžké. Současný zájem lidí o domácí šití roušek způsobil totální nedostatek těchto komponentů,“ upozornil Říha, podle kterého padne na oněch sto tisíc roušek deset kilometrů drátu a čtyřicet kilometrů gumičky.