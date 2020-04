Omezující opatření koronovirové krize se dotkla i momentů, kdy partneři hodlají vstoupit do stavu manželského.

„Musíme respektovat nařízení vlády a obřad je tedy možné uskutečnit jenom za předpokladu, že počet zúčastněných nepřesáhne deset. Tedy včetně snoubenců, svědků, oddávajícího a matrikářky,“ rekapituloval starosta města Bohumína Petr Vícha.

V doporučení, které města a obce před časem obdržely z krajského krizového štábu, byla i zmínka o tom, že slavnostní řeč by měla být pokud možno co nejstručnější.

„Musel jsem tak své obvyklé proslovy upravit. Ostatně, i tato doba žádá své,“ přiznal starosta. Rovněž klasické závěrečné blahopřání novomanželům, spojené s potřesením rukou se nyní může uskutečnit až tehdy, pokud dojde k výslovné dohodě všech zúčastněných.

Kromě toho všichni kromě snoubenců musejí mít nos a ústa chráněny rouškou. Na to v Bohumíně zareagovaly pracovnice Centra sociálních služeb, které dlouhodobě zajišťovaly výrobu a distribuci roušek ve městě, a pro čelní představitele radnice vyrobily speciální pandemický oddávací set.

„Jedná se o roušku, motýlka a kapesníček do saka z jeho druhu látky. Děvčata vše vyrobila speciálně pro starostu a oba místostarosty, jsou prostě šikovná,“ smála se ředitelka Centra sociálních služeb Bohumín Petra Chalupová.

Jako první si tak „ozdobu“ tváře při oddávání vyzkoušel poslední dubnovou sobotu právě starosta města. V plánu bylo hned pět obřadů.

„Samozřejmě ne všichni měli zájem za tohoto stavu o konání svatby. V měsíci březnu se nám tak odložilo sedm obřadů, v dubnu osm. Problémem byl nejen počet maximálně deseti lidí v obřadní síni, ale třeba také fakt, že následně by nemohla při uzavření restaurací a zákazu shromažďování proběhnout svatební hostina,“ prozradila matrikářka bohumínského úřadu Marcela Lysá.

Mezi snoubenci evidují v Bohumíně také několik seniorů, kdy mohly hrát klíčovou roli při rozhodování o termínu svatby obavy o zdraví, ale většinou se jednalo o páry, které už se ohlásili na úřadě před začátkem pandemie.

Internetem pak sice kolují vtipy, že potencionálním ženichům, kterým vstoupila pandemie do života, a nemuseli teď předstoupit před oltář, se dostalo ještě druhé šance. Na bohumínské radnici ovšem zaznamenali i případ, kdy naopak řádící virus kroky snoubenců urychlil.

„Ještě v době, kdy se oddávat nesmělo, přišla prosba dvou zdravotníků, zda by mohli být narychlo oddáni. Bohužel jsme jim nemohli vyhovět. Když došlo ke změně a svatby do deseti osob byly povoleny, tak jsme je teď hned kontaktovali, a nakonec jsou zařazeni už do prvního termínu,“ dodala matrikářka Věra Wastlová.