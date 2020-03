Slunečnému víkendovému počasí neodolali tři řidiči kamionů a přímo mezi vozy v průmyslové zóně Předlice si uspořádali společný oběd. Ani jeden z nich neměl roušku. Porušili tím nynější protiepidemická nařízení. Místní tvrdí, že je to běžné, a upozorňují na prostitutky, které si při „práci“ se zakrytím tváře také hlavu nelámou.

Kamioňáci v zóně tráví povinné přestávky. V minulosti zdejší firmy s úřady řešily nepořádek, který po nich zůstával. Magistrát sem poté dal popelnice a mobilní toalety. Ústečan Petr Beran ale upozorňuje, že tentokrát už nejde jen o nepořádek, ale o lidské životy a hrozí vysoké riziko nekontrolovatelného šíření nákazy koronavirem. „Nemusím snad opakovat otřesné hygienické podmínky, ve kterých řidiči tráví dobu povinného odpočinku, a připomínat prostitutky, které jsou ideálním přenašečem nemocí z řidičů na místní,“ poznamenal.

Podle něj vedení města i ústecká městská policie před problémem zavírají oči. Podobně hovořil například i manažer jedné ze zdejších společností Jan Holub. „Politici se k nám obrátili zády. Takový nepořádek jako v minulosti tu sice není, ale jinak se toho příliš nezměnilo. Jaký význam mají roušky pro prostitutku, která pak bez ní vleze za řidičem do kabiny?“ upozornil Holub.

Kamioňáci, které redakce Ústeckého deníku o víkendu přistihla bez roušky při společném jídle, byli cizinci z Ukrajiny a zemí bývalé Jugoslávie. O povinnosti nosit roušku vědí, informace o aktuálních opatřeních dostávají na hranicích a hovoří o nich i zahraniční média. „Když jedu do Německa a Rakouska, nikoho s rouškou nevidím. Na firmách je nosí jen řidiči, jinak nikdo. Na nákupu v supermarketu v Linzi jsem viděl prodavačky za plexisklem, ale roušku nenosí ani ony, ani zákazníci,“ popisoval kamioňák Jaroslav Maurer.

Jiný přístup mají naši sousedé také v případě toalet a sprch na benzinkách a odpočívkách. V Německu a Rakousku byly před krizí zpoplatněné, nyní jsou v Německu naopak zdarma. „V Čechách toalety a sprchy všichni zavřeli, řeší to ministerstvo. Cizince samozřejmě chápu, ale nesouhlasím s nimi. Policie by si na ně měla tvrdě došlápnout a nasázet jim pokuty, mají respektovat naše zákony, nechápu, proč to toleruje,“ dodal řidič kamionu.

Strážníci z oddělení Na Nivách, kam Předlice spadají, jezdí podle zástupce ředitele městské policie Jana Novotného do průmyslové zóny často. „Jen v sobotu jsme řešili devět přestupků, které přímo souvisely s porušováním mimořádných opatření,“ řekl.

Konkrétně šlo o čtyři případy srocování a pět hříšníků si nenasadilo roušku. „Jedna z nich byla žena, kterou podezříváme z provozování prostituce,“ přiblížil Jan Novotný.

Silnice patří všem

Primátor Petr Nedvědický odmítl, že by město problém ignorovalo. „Kamioňáci mají právo tam stát. Neporušují žádné nařízení, městská i republiková policie je kontroluje. Zařídili jsme i kamerový dohled. Všechno, co jsme přislíbili, kontejnery na odpad i toalety, město splnilo. Nelze si ale tu silnici zprivatizovat, patří všem,“ uvedl primátor.

Problémy s kamiony v Předlicích trvají dlouho. I kvůli nim přijalo Ústí na podzim roku 2018 novou vyhlášku regulující prostituci na území města. Parkování by měly vyřešit nové odpočívky, které ŘSD plánuje. Až 135 kamionů by mohlo parkovat na zamýšleném odpočívadle u dálnice D8 v Koštově u Trmic. Jenže na parcelách, kde by chtěli silničáři dálniční odpočívadlo vybudovat, počítá územní plán se zemědělskou půdou a loukami. Na dohled Trmic naplánovali plochy pro rodinné domky.