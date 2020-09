Důvodem jsou stále rostoucí počty nakažených koronavirem. Je to týrání dětí, brání se rodiče. Ředitelé škol jen odevzdaně krčí rameny.

„V této chvíli nevím, co odpovědět, je to příliš čerstvá informace,“ reagoval Dušan Rodek zástupce ředitele základní školy Masarykova v Telči. Jak dodal, teoreticky to možné je, ale otázka je, jak bude vypadat praxe. „To zjistíme v příštím týdnu. Pokud vím, týká se to druhého stupně. Jen si moc neumím představit, jak si budou žáci celý den s rouškou na ústech s učitelem rozumět,“ podotkl Rodek.

Ředitel základní školy ve Ždírci nad Doubravou Ota Benc to komentoval následovně: "Kdyby to nebylo tak vážné, tak bych se smál." Podle ředitele Luďka Charouzka ze základní školy Na Pražské Pelhřimov je ministerské nařízení potřeba respektovat. „Vyučovat s rouškou na ústech je nepříjemné pro žáky i učitele. Doufejme, že to nepotrvá dlouho,“ dodal ředitel.

To si přejí i rodiče, například Jana Doležalová z Havlíčkova Brodu. „Nejsem si jistá, jestli je to rozumné. Dětem to školu znechutí, být celý den s kusem hadru na puse. A také si nemyslím, že to budou dodržovat, Takže je snad lepší školy zavřít a poslat děti domů,“ poznamenala maminka dvou dětí.

Podle Petra Trunka z Golčova Jeníkova je takové nařízení nesmysl. „Budete týrat dosud zdravé děti tím posmrkaným hadrem, namísto toho, abyste řešili skutečné problémy. Jako rodič tohle naprosto nepřijímám,“komentoval ministerské nařízení na sociální síti Jan Kolár z Havlíčkova Brodu.

Podle ministra Vojtěcha má nařízení svůj účel. „Nechceme, aby školy byly paralyzovány,” vysvětlil důvod opatření ministr, s tím, že jde o opatření, které má předejít karanténám tříd i škol. Školy by měly omezit provoz hromadných akcí. Ke stejnému opatření vyzval ministr i firmy a jednotlivce. Restaurace, bary a další provozovny budou muset být mezi půlnocí a 6:00 uzavřeny v celé České republice. Zákaz začne platit od soboty.