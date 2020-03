Nový typ koronaviru patří mezi kapénkové infekce, přenáší se vzduchem. „Pokud budeme roušky nosit všichni, šíření viru se omezí,“ vysvětlil vědec z fakulty strojního inženýrství brněnské techniky František Lízal. Svůj experimentální výzkum zaměřil na aerosoly, částice, které se mohou dostat do dýchacího traktu člověka. Mezi ně patří i koronavirus.

Vědec z fakulty strojního inženýrství brněnské techniky František Lízal. | Foto: Archiv Františka Lízala

Měli by lidé nosit roušky?

Ano. Rouška člověka sice neochrání stoprocentně, výrazně ale omezí částice, které uvolňuje do vzduchu ten, kdo ji má na sobě. A není to pouze při kašli nebo kýchnutí. Jen při dýchání člověk generuje opravdu velké množství takových částic. Pokud budeme mít roušky všichni, nikdo je uvolňovat nebude a vir se nebude šířit.