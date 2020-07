Od čtvrtka je opět povinné nošení ochranných roušek ve veřejném prostoru u našich sousedů v Horních Rakousích. V obchodech, nákupních centrech a v provozovnách služeb třeba ve Freistadtu nebo v Linci musí mít roušky zákazníci i personál a nutný je opět bezpečnostní odstup.

Lidé a roušky. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Pavel Netolička

Hrozí něco podobného i u nás? Kvetoslava Kotrbová, ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje, v tuto chvíli o žádných nových českých opatřeních informována nebyla. „Není mi známo, že by v tuto chvíli k nějakému novému nařízení došlo. Pokud by byly nějaké změny, vyšly by centrálně. V rámci Jihočeského kraje žádné pokyny samostatně nevydáváme,“ uvedla Kvetoslava Kotrbová.