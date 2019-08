Vzhledem k tomu, že se manžel od rána choval ke své partnerce velmi agresivně a jeho jednání bylo dále nepředvídatelné, žena v obavě o život z bytu utekla a zavolala policii i záchranku.

"Na místo oznámení se dostavili policisté ze Slaného a policisté z kladenské prvosledové hlídky. Vzhledem k tomu, že muž se v bytě zavřel a odmítal veškerou pomoc a komunikovat, byl na místo vyslán vyjednavač se zásahovou jednotkou Středočeského kraje," popsala událost policejní mluvčí Jana Šteinerová.

Při zákroku nebyl nikdo zraněn. „Policisté muže předali zdravotníkům, kteří ho převezli do psychiatrické nemocnice. Při vstupu policie do objektu byly poškozeny dveře do bytu v hodnotě tří tisíc korun,“ uzavřela mluvčí.