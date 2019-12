Policisté mezi sebou – nejen v rámci územního odboru, ale i s přispěním dvou celokrajských útvarů, konkrétně příslušníků zásahové jednotky a dopraváků z oddělení silničního dohledu – vybrali 65 tisíc korun. V pátek o tom informovala policejní mluvčí Eva Hašlová.

„Finanční dar předal vedoucí územního odboru Rostislav Šlajs do rukou primářky Heleny Tomanové. Díky její péči a nadšení pro práci celého personálu dětského centra dětem zajišťuje spoustu zážitků, které jim už nikdy nikdo nevezme,“ konstatovala. „Jsme rádi, že i my se můžeme čtvrtým rokem podílet na zážitcích pro děti, které nemají úplně jednoduchý start do života,“ doplnila mluvčí. Se slibem, že tento projekt pomoci těm, kteří to opravdu potřebují, bude pokračovat i v příštím roce.

Při minulých setkáních s dětmi v mladoboleslavské nemocnici byli někteří z policistů dojati natolik, že se neubránili slzám. Jiné to prý nebylo ani letos. A všichni do jednoho podle slov Hašlové opouštěli dětské centrum s hřejivým pocitem.