Oblíbenou rozhlednu vykradli už podruhé. Majitel ztrácí důvěru v lidi

„Čert vem pokladnu a peníze, ale ta ztráta důvěry v lidi a chuti do další práce, to mě mrzí nejvíc," říká Petr Štěpanovský, majitel rozhledny, kterou sám vybudoval, po druhé krádeži během několika dní. Na náladě mu nepřidalo ani to, že pachateli předtím sám podal pomocnou ruku.

Oblíbenou rozhlednu Chalupská Štěpánka vykradli zloději už podruhé. | Video: Deník/Pavel Bouda