Tento týden jste se stal členem představenstva krajské nemocniční společnosti. Co vás přivedlo k angažmá v Krajské zdravotní?

Byl jsem osloven novým hejtmanem panem Schillerem, se kterým se znám z Poslanecké sněmovny. Řešili jsme spolu už v minulosti otázky spojené s Krajskou zdravotní, nemocnicí v Rumburku a obecně zdravotnictví v Ústeckém kraji. Nyní mne z pozice nového hejtmana oslovil, zda bych nechtěl pomoci Krajské zdravotní v roli člena představenstva, které se obměnilo. V KZ se plánují určité změny a posun dopředu, takže já jsem na to kývl, že využiji své zkušenosti v této oblasti, které jsem získal jako ministr zdravotnictví.

Co by se mělo posunout dál?

Myslím si, že by obecně mělo dojít k větší integraci. Pod Krajskou zdravotní by měla přejít nemocnice v Litoměřicích. Naštěstí se podařilo zachránit nemocnici v Rumburku, která je velmi důležitá a kraj ji převzal. Hovoří se i o dalších městských nemocnicích, například v Žatci. Je proto důležité, aby došlo k integraci nemocnic v rámci kraje pod Krajskou zdravotní. Myslím si, že tam je velký potenciál využít synergií jak z hlediska personálního, tak i z pohledu nákupu materiálu nebo léků. V tomto směru jsou dobré zkušenosti z jiných krajů. Takže by bylo dobré tyto věci posunout dál. Pak jsou samozřejmě dílčí otázky jako je například dokončení kardiocentra v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Budeme se muset seznámit s většími detaily i z hlediska hospodaření. Znám tu situaci z vnějšku, takže to bude vyžadovat analýzu nebo audit. To jsou první oblasti, na které se budeme zaměřovat nejdříve.



Jaká bude vaše pozice v představenstvu, jehož předsedou by měl být Jindřich Zetek?

Toto budeme řešit v pondělí. Předpokládám, že budu řadovým členem představenstva. Určitě neaspiruji na to, abych měl řídící funkci na plný úvazek. Přeci jen jsem stále poslancem, takže tam budu spíše v roli člověka, který se bude podílet na strategickém směřování Krajské zdravotní. Chci využít zkušenosti, které mám, například z jednání s pojišťovnami.

Ve chvíli, kdy je jmenováno nové představenstvo, přechází na přetřes také funkce generální ředitel. Uvažuje se o výměně generálního ředitele Petra Fialy?

Přiznám se, že toto jsme ještě neřešili. V pondělí máme ustavující představenstvo, kde budeme řešit pravděpodobně i tuto otázku. Zatím v tomto směru žádnou informaci nemám, nejprve se musíme sejít a probrat, jak bude vypadat management Krajské zdravotní.



Ve funkci ministra zdravotnictví jste měl možnost poznat tento obor v celé České republice. Jak si stojí Ústecký kraj při porovnání s jinými regiony Česka?

Jak v čem. Obecně Ústecký kraj, podobně jako Karlovarský, na tom nebyl dobře co se týče personálního zajištění nemocnic. V některých zařízeních tyto problémy byly a my jsme se tím na ministerstvu zdravotnictví zabývali, byť ne úplně do detailu. To bude jedna z důležitých otázek pro příští období i pro Krajskou zdravotní. Jinak bych řekl, že situace ve zdravotnictví není výrazně horší než jinde. Například Masarykova nemocnice je na úrovni velkých krajských nemocnic a možná i některých státních fakultních nemocnic. V ostatních nemocnicích ale bude potřeba personální otázku řešit.