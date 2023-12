/ROZHOVOR/ Když Vašek Bláha ze skupiny Divokej Bill zpívá koledy, vždy ho to hodně dojme. „Dolehne na mě ta atmosféra a síla okamžiku,“ uvedl v rozhovoru pro Deník. Jestli chcete vidět a slyšet, jak se kytarista Divokýho Billa dojímá, tak dorazte ve středu 13. prosince na Lidické náměstí v Ústí nad Labem. Tam bude Vašek a jeho kapela od 18:00 zpívat v rámci akce Česko zpívá koledy.

Koncert kapely Divokej Bill na trutnovském Bojišti. Na snímku před lidmi zpěvák Vašek Bláha. | Foto: Miloš Šálek

„Právě si doma brnkám koledy,“ smál se do telefonu kytarista a zpěvák kapely Divokej Bill, když mu reportér Deníku volal, jak je nachystaný na středeční netradiční koncert v Ústí nad Labem.

Divokej Bill se totiž v 18:00 na Lidickém náměstí přidá k akci Česko zpívá koledy, při které se lidé scházejí, aby si společně zazpívali známé vánoční písně. Umí všichni v kapele texty? Co budou hrát po koledách a jak tráví společně Vánoce?

Koledy už jste takto veřejně hráli několikrát. V rámci akce Česko zpívá koledy například na Staroměstském náměstí nebo u vás doma v Úvalech. Takže to pro vás asi problém není, že?

Docela to problém je, protože to celý rok nehrajeme a nezkoušíme. Ale už jsme se sešli ve zkušebně, sedli si hezky do kruhu a trénovali.

Zapojte se do akce Česko zpívá koledy, už tuto středu:

A šlo vám to?Hudba je v pohodě, ale my se všichni snažíme zpívat a nejhorší je se domluvit, aby všichni zpívali stejný text. První sloka je jasná, ale ty další už moc neumíme a tam se potřebujeme sladit. Ale věřím, že nám to nějak naběhne a také máme stojánky s textem, takové taháky. A když bude nejhůř, použijeme osvědčený trik. Zvedneme ruce a zakřičíme: A teď všichni! Lidi nám pomůžou.

U koled vám fanoušci určitě nějakou případnou nedokonalost prominou…

Přesně tak, to je v té chvíli podružné. Spíš si chceme všichni užít společné zpívání a atmosféru. Na mě to hodně působí, většinou se hodně dojmu a pak se mi špatně zpívá. Prostě zapůsobí síla okamžiku.

Už tradiční akce Deníku s názvem Česko zpívá koledy se uskuteční ve středu 13. prosince od 18 hodin. V celé republice se lidé sejdou na přibližně 800 místech (více na www.ceskozpivakoledy.cz). V rámci Ústeckých Vánoc si na Lidickém náměstí zazpíváme koledy s přední českou kapelou Divokej Bill! Nejprve zazní 6 koled - Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Pásli ovce valaši, Rolničky a Veselé Vánoce. V den konání texty vyjdou ve všech regionálních vydáních Deníku. Pak Divokej Bill zahraje několik svých největších hitů.

Jakou koledu máte nejraději?

Máme rádi ty novější, třeba Rolničky a Vánoce, Vánoce přicházejí. Tu zpívám doma dětem a vidím, jak na ni dobře reagují. Pak je fajn Narodil se Kristus Pán, které pracovně v kapele říkáme Narodil se v kristuskách. (smích)

Říkal jste, že koledy v kapele zpíváte všichni, hrajete je také všichni? Tedy i s bicíma?

Koledy ne, bubeník si sedne k nám dopředu a bude hrát na cajon (dřevěná bedýnka s ozvučným otvorem, pozn. red.), aby to mělo tu správnou vánoční atmosféru. Ke španělkám to hezky ladí.

Jak se vám hraje v zimě na venkovním podiu, když teploty jsou třeba kolem nuly? Je to problém, protože se rozlaďují všechny strunné nástroje. Důležité je nepodcenit přípravu. Mně se třeba osvědčilo se předem asi 20 minut v té zimě rozehrát.

Úvod vaše ústeckého vystoupení je jasný, zahrajete 6 známých koled. Ale jak bude váš koncert vypadat dál?

Ještě v úterý večer si dáme zkoušku a tam se domluvíme. Vytipujeme asi 10 našich nejlepších hitů a ty zahrajeme. Některé kapely říkají, že je to pro ně otrava hrát ty nejznámější skladby, ale my je máme rádi. A také je skvěle umíme, takže to je jistota pro nás i pro fanoušky.

Účast na akci Česko zpívá koledy s kapelou Divokej Bill v Ústí nad Labem můžete potvrdit i na facebooku Ústeckého deníku, a to zde.

Čeká vás ještě do konce roku nějaký koncert?

My jsme si dali po letní festivalové sezoně, která byla náročná, pauzu. Takže tohle je naše ojedinělé vystoupení. Nyní jsme zavření ve zkušebně a makáme na 19. ledna, kdy vystoupíme v O2 Areně. Minulý týden zbývala z 18 tisíc lístků už jen necelá tisícovka, tak se těšíme na vyprodanou největší halu u nás.

A jak Divokej Bill tráví Vánoce?

Určitě se scházíme, a dokonce si dáváme i nějaké dárečky. Já třeba klukům nakoupil knihy o známých muzikantech. Sejdeme se ve zkušebně, uděláme si kafe, čaj, dáme si pivko a naladíme pěknou atmosféru. Současně ještě budeme trénovat na O2 Arénu, přeci jen to je velký koncert a my cítíme zodpovědnost.

Zdroj: Miroslav Solař