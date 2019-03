Čekal jste, když jste začínal závodit v běhu na domažlickou věž, že ji letos poběžíte pošestnácté?

Ne, nečekal. Ale věřil jsem, že to bude mít nějakou tradici. Ovšem nepočítal jsem s tím, že to bude mít až tak velkou tradici.

V jednom rozhovoru jste před lety prozradil, na co si dát na věži pozor. Nebylo to trochu neprozřetelné? Sice vás ještě nikdo neporazil, ale přece jenom, nedal jste ostatním závodníkům návod?

Ne, nedal. Všechno, co bylo o věži řečené, je pravda. My jsme si jako závodníci, ta naše parta lidí, kteří běháme a závodíme, věž popsali. Každý zúžený prostor, delší schody… všechno jsme si pojmenovali a používáme svoje termíny. Ostatní závodníci neví, o čem se bavíme. Máme vlastní mluvu a nářečí, kterým jsme si popsali trať a z toho vycházíme. Jinak to návod pro nikoho není.

Na běh na věž trénujete každý rok. Je jasné, že svůj ‚recept‘ neprozradíte, ale držíte se nějakého zajetého režimu, anebo s každou sezónou hledáte novou taktiku?

Vrátil jsem se k prvotnímu režimu, ve kterém jsem trénoval kolem třetího ročníku závodu. Už nic nezkouším, vrátil jsem se do zajetých kolejí.

Co se týká běhu na věž, plánujete v něm pokračovat dokud vám to kondice dovolí?

Samozřejmě. Nepočítám ročníky, nepočítám léta – tohle je mi jedno. Rád potrápím soupeře.

Anebo je pro vás hranicí, až vás někdo porazí a získá váš skalp?

Zatím nikdo můj skalp v mé kategorii nedostal. Pokud někdo můj skalp získá, tak ho získá.

Jaký je váš nejlepší čas?

Když budu počítat i mistrovství republiky, tak jednu minutu a dvanáct vteřin po třech silových úsecích. Co se týká věže, tak jedna minuta a šestnáct vteřin.

Říkal jste, že když vyběhnete, tak vypnete a proberete se až na vrcholu. Je těžké se tak moc soustředit a nenechat se rozhodit?

Je to jednoduché. Už jsem se naučil nechat vše kolem mne proplout. Vše se mi poskládá tak, abych byl spokojený. Stoupnu si na start, startér řekne za jak dlouho a běžím.

Loni jste vyhrál třetí ročník mistrovství České republiky dobrovolných hasičů v disciplínách TFA. Hodláte své vítězství obhájit i v dalším mistrovství?

Mistrovství se běhá každé dva roky, což je škoda. Mělo by být každý rok, protože ti kluci rostou a je těžké se na to dva roky připravovat. A ano, chci obhájit republikový titul.

A není dva roky naopak pozitivum? Máte dost času postavit dobrý tým, čas na přípravu…

Ne. Mistrovství má být každý rok. Kluci rostou, trénují. Chtějí to. A další rok už nemusí chtít. I ta parta ‚TFAčkařů‘ by měla narůstat. Fakt, že by mistrovství bylo každý rok, bude kluky motivovat.

Hodně jste angažoval v organizaci mistrovství a zasloužil jste za to, aby se běželo v Domažlicích. Určitě se ten nápad nelíbil každému. Bylo těžké prosadit si Domažlice?

Měl jsem dobrého parťáka, Tomáše Kohela, který sedí v Krajském sdružení hasičů. Společně jsme si po posledním mistrovství v roce 2016 řekli, že uspořádáme mistrovství. Tlačil jsem to, aby se pořádalo v Plzeňském kraji. Můj sponzor DSD Metal plus mi zhotovil TFA překážky. Plus když do toho vsunu Chodskou ligu v disciplínách TFA, v jejíž seriálu je třetím rokem zapojený i běh na domažlickou věž, tak jsme se společně, s Chodskou ligou a s Tomášem Kohelem radili, zda by bylo reálné jít do mistrovství republiky jako pořadatelská služba, technická četa a tak.

Tomáš Kohel obstaral část věcí a zeptal se mne, zda do toho půjdeme a zvládneme to. Já jsem řekl, že ano. A to vše odstartovalo. Šel jsem si za tím.

A jak reagovalo Krajské sdružení Plzeňského kraje na vaše získané tituly – titul váš a titul týmu?

Reakce Krajského sdružení hasičů Plzeňského kraje nebyla vlastně žádná. Popravdě mě hodně zklamalo. Nevkládali důvěru do svého krajského týmu. Úsměvné je, když se na Kraji mohl stát ten problém s penězi, je jen otázkou času, kdy se stane něco dalšího. Vše je jen důkazem toho, jací tam sedí lidé a jaké tam panují poměry. Tohle se zkrátka stávat nesmí. Hodně děkuji Okresnímu sdružení hasičů Domažlice, kterým patří velká zásluha. Hodně pomohl Tomáš Kohel, Luboš Mleziva, Martin Jurčo a další kluci. Vše jsme fantasticky zvládli a myslím, že jsme nasadili laťku hodně vysoko. Jsem zvědavý, jak se s tím popasují v dalším ročníku 2020.

Stejně tak při organizování a plánování Chodské ligy. Ne každá obec asi reaguje vstřícně – je problém někde nějaké kolo ligy uspořádat? Snaží se to některé obce schválně ztížit?

Problém není. Máme obce, městys, město. S obcemi jako takovými a jejich sbory dobrovolných hasičů (SDH) problém není. Může se vyskytnout výtka, že nemůžou pořádat svoje kolo, protože se Chodská liga rozhodla, že tam to kolo nebude vzhledem k jejich neschopnosti s organizací. Jsou daná pravidla a SDH musí pravidla splnit. Musí mít zpevněnou asfaltovou plochu. V Chodské lize nemůže být každý. Musí splňovat pravidla ligy, které jsme v prvním a druhém ročníku stanovili. Jedeme v nich i letos a nebude se ustupovat.

Takže každé kolo Chodské ligy je tím pádem trochu jiné a možná i jinak náročné?

Ano, je to tak.

Kdo se může do Chodské ligy zapojit?

Chodské ligy se může zúčastnit každý hasič s platným členským průkazem, který dovršil 15 let, případně účastníci mladší 18 let za přítomnosti zákonného zástupce. Liga je letos otevřená, závodník nemusí projít všemi koly, a i tak bude zahrnutý do celkového hodnocení.

A co konkurence? Nebojíte se jí? Rozdíl mezi vámi a vítězem z mladší kategorie byla necelá vteřina, pouze 53 setin.

Je to vlastně úsměvné. Tím časem se vyrovnaly dvě kategorie – starší a mladší. Konkurence je pořád, beru ji. Kdyby nebyla, nebudu dobrý závodník. Jsem za konkurenci rád. Jsou to kvalitní závodníci.

Prošel jste řadou soutěží, takže máte možnost srovnání a možná i větší, než kdokoli jiný. Která vám připadala nejnáročnější?

Nelze to říct jednoznačně. Záleží na tom, jak se člověk cítí a je naladěný. Psychika hraje velkou roli, člověk musí být v klidu a navíc každá soutěž má své plusy i mínusy. Odráží se na tom i skutečnost, jestli na soutěž jedeme den dopředu či přijedeme v den závodu. Ve výsledku jsme nakonec víc unaveni ze samotné jízdy, ta je úmorná.

Kde je vaše maximum? Nemáte někdy pocit, že jdete už za svoje hranice?

Já nevím. Jelikož člověk stárne, tak je každý rok znát, ale nic na sobě necítím. Cítím se líp, než vloni. Předchozí rok byl hodně hektický. Trochu v něm hrál roli stres, aby vše pořadatelsky klaplo a vyšlo. Cítím se, že jsem na svém vrcholu. Nemám pocit, že bych šel za hranice. V každém závodu si člověk musí sáhnout na dno, aby něco z toho získal. Hodně v tom hrají roli i vedlejší okolnosti. Rozhodně nejdu za svoji hranu. Tělo si hlídá, aby hranu nepřekročilo. Pořád je však co zlepšovat. Přesto – když doběhnu, cítím se skvěle.

A jak to vidíte dál do budoucna?

Myslel jsem si, že to uzavřu republikovým titulem… (smích). Povedl se nejenom v mé kategorii, ale i v týmu a prožívali jsme neskutečnou euforii. Přes zimu jsem se ale rozhodl, že končit nebudu. Nic mě nebolí, cítím se skvěle a chci do toho šlápnout ještě víc.