Jak to nyní vypadá v květenském skladu? Je prázdný?

Sklad není prázdný, naopak je vrchovatě naložený, ale munice z Vrbětic už tady není tři roky. Všechno bylo odvezeno. Vrbětická munice ale byla v Květné o něco déle, než bylo původně plánováno. Vím, že se už tehdy vědělo, že soukromými vlastníky munice byli Bulhaři. Opravdu ta munice se vozila tenkrát od nás na bojiště v Sýrii. To se veřejně vědělo.

Areál v Květné je obehnán betonovým plotem a střežen kamerovým systémem. Je v něm 32 skladů. Vznikl v roce 1949 a zabírá 215 hektarů. Sklad v Květné fungoval do roku 2013, pak ho vojáci opustili a ministerstvo obrany se ho pokoušelo neúspěšně prodat. V lednu 2015 armáda zprovoznila 20 skladů ze 32, kam kamiony navezly munici z Vrbětic. Munice z Vrbětic měla v Květné zůstat do konce roku 2015, poslední kamiony ale odjely až v srpnu 2018.

Když se rozhodlo o převozu munice z Vrbětic do Květné, neměli místní lidé obavy?

Měli jsme strach, ale tehdy dobře zafungoval integrovaný záchranný systém. Jako občané po dohodě s některými odborníky jsme řekli, že co se přiveze do Květné, bude nejdříve zkontrolováno vojenskou policií. Chtěli jsme vyřadit soukromé vlastníky, těm nikdo nevěřil, protože Vrbětice měly za sebou už dva výbuchy. Pak jsme se domluvili s armádou, že munice bude fyzicky zkontrolována, než dojede do Květné. Opravdu se nevědělo, mohlo tam být cokoliv, stará munice v kdovíjakém stavu… Když prošla kontrolou před vývozem z Vrbětic, následovala druhá v Květné. Dvojitá kontrola. Vojenské policii jsme věřili.

Ptali se vás tehdy jako obce, jestli s uložením munice v Květné souhlasíte?

Samozřejmě se ptali. Armáda brala i hlas veřejnosti. Řekli jsme si svoje podmínky. Sklad v Květné je přes 70 let, takže zkušenosti máme. Požadovali jsme kontrolu obce a profesionálních hasičů, vše dodrželi. Po vyjasňování stanovisek vše dopadlo, jak jsme chtěli.

Někteří lidé se ale přesto chtěli tenkrát z obce odstěhovat. Je to pravda?

Ano, čtyři lidé měli takový pocit strachu. Hlavně po druhém výbuchu ve Vrběticích panovala velká hysterie. To si pamatuji. Situace byla vážná, ale hysterie horší. Nakonec se nikdo neodstěhoval. Naopak můžu říct, že Květná prožívá neuvěřitelný boom výstavby rodinných domů, kterých se od té doby postavilo asi deset, což se tady nepostavilo od konce války za padesát let. Paradoxně nejvíce domů vzniká v blízkosti skladu. I Vendoláci staví z druhé strany muničáku.

Lidé si už asi na muniční sklad zvykli, že?

Máme dvě zkušenosti. Několik místních lidí tam pracuje, je to spolehlivý zaměstnavatel. A navíc se ví, že munice je komodita jako každá jiná. Musí se k ní chovat s respektem, s odbornou znalostí.

Pyrotechnik Vojtěch Pražan, který ve skladu pracoval, říkal, že munice sama o sobě nevybuchne, pokud jí někdo nepomůže.

Ano, to je pravda. Pokud se nad tím člověk zamyslí, tak to je přesné. Tak to funguje vždycky.

Teď zpětně po letech, když se dozvídáte, jak to asi ve Vrběticích bylo, nemrazí vás?

Budete se divit, jak mě z toho zamrazilo. Ale pak jsem si uvědomil, jak pečlivě jsme některé kroky vyžadovali. Tenkrát jsem měl pocit, že ministerstvo si myslí, že jsme až moc opatrní. Řekli jsme třeba jasně, že chceme profesionální hasičské družstvo, byl to problém, to jen tak ze země nevydupete. Střídali se tady externí lidé z jiných posádek, aby družstvo bylo. Chtěli jsme to, co fungovalo i jinde. Zpětně si vzpomínám ještě na jednu věc. Viděl jsem v Květné bílé terénní auto s ruskou espézetkou, které jelo po cestě kolem nádraží a někdo z auta natáčel. Tehdy jsem si myslel, že to je někdo z těch bývalých ruských důstojníků, kteří ve skladu působili a přijeli si zavzpomínat. Jestli to souviselo s Vrběticemi, to těžko nyní říct.

Bude asi zajímavé, jak to ve Vrběticích dopadne. Co myslíte?

Já jsem přesvědčený, že ta varianta, že výbuchům bylo pomoženo, bude reálná.

Pamatujete si v muničním skladu v Květné nějaký výbuch?

V Květné to nikdy nevybouchlo, kupodivu ani za Rusů. Květná totiž měla štěstí, že byla na poměry Sovětské armády vybavená vyššími bezpečnostními standardy, protože Sovětům vybuchlo ve východním Německu nějaké skladiště a byl z toho obrovský průšvih. Do Květné se navozila mimo jiné zemina na bezpečnostní valy. Je to geograficky zajímavá oblast a relativně dost obydlená. Kdyby došlo k výbuchu, tak by se tlaková vlna odrazila a poškodila by zřejmě jen okenní rámy v okolí. Spíš směrem k Brnu než k naší obci. Muničáky jsou stavěné tak, že vybuchne vždy jen jedna budova, proto ve Vrběticích byla záhada, proč došlo k výbuchu i v té druhé. Tehdy mi proběhlo hlavou, kdyby tady něco přehlédli…