/ROZHOVOR/ Skoro šedesát zaměstnanců je nyní v brněnské svatoanenské nemocnici pozitivních na koronavirus. Právě problémy s nedostatkem personálu trápí zařízení nejvíce. „Začneme úplně rušit plánované operace,“ říká ředitel Vlastimil Vajdák.

Vlastimil Vajdák, ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. | Foto: Deník / Attila Racek

Zvykl jste si na nošení roušky?

Moc ne. Pořád se mi mlží brýle. Přes léto to bylo o něco lepší, protože nebyla taková vlhkost vzduchu. Teď to bude trochu náročnější. Ale je to nutnost. Měli bychom respektovat opatření, která nastavilo ministerstvo zdravotnictví. Snažím se nošení roušky dodržovat stoprocentně.