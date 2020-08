Opravy mají skončit posledním prázdninovým dnem, kdy by povrch ulic už měl mít nový asfaltový koberec. „Domluvili jsme se se sdružením Vodovody a kanalizace Znojemsko, že uhradíme celoplošnou opravu komunikace v těchto dvou ulicích. Práce vyjdou na 4,2 milionu korun,“ uvedl místostarosta Znojma Jakub Malačka.

Bydlící ale více než peníze, které opravy stály, trápí jiné věci. „Jsme pěkně naštvaní. Já za tu dobu, co byla Alšova ulice rozkopaná, platila čtyřikrát pokutu za špatné parkování. Mám nemocný kyčelní kloub a tak jsem se snažila parkovat co nejblíže domu, ve kterém bydlím. To mě stálo peníze za pokuty,“ zlobila se obyvatelka Alšovy ulice Olga Filová.

Jak dodala, práce trvaly příliš dlouho a chyběla jim dokonalejší koordinace. „Nejdříve vše rozkopali, pak zahrabali, pak přišla jiná parta a zase silnici rozkopali. Syn pracuje v Irsku a říkal, že podobné stavby tam trvají jen týdny,“ řekla žena.

S podobnými komplikacemi se celou dobu oprav potkávali také obyvatelé sousední ulice Mládeže. „Naštěstí máme garáž, takže s parkováním zas až takový problém nebyl. Horší bylo, když jsme domů nosili těžší nákupy. Jsem tedy ráda, že opravy končí. První etapa byla opravdu dlouhá a místy z pohledu laika i hůře organizovaná,“ naznačila obyvatelka ulice Mládeže Iva Křivanová.