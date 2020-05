V Lounech v minulých dnech začala rekonstrukce silnice v části Poděbradovy ulice. Práce mají trvat do druhé poloviny června. „Rekonstrukce povrchu komunikace si vyžádala úplnou uzavírku, objízdná trasa je vedena přes ulici Fügnerovu, Rakovnickou a Vladimirskou,“ informovala lounská radnice. V rámci prací v Poděbradově ulici dojde také k úpravě tamního železničního přejezdu.

Investice, která se dotkne dopravy ve frekventované ulici, se rozjíždí také v Žatci. Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila výměnu kanalizace a vodovodu ve spodní části ulice Volyňských Čechů před poštou, práce se okrajově dotknou také přilehlých ulic Komenského alej a Kovářská. „V lokalitě se nachází litinový vodovod, který byl uveden do provozu v roce 1955. Řad je už dožilý a poruchový,“ přiblížil mluvčí SVS Jiří Hladík.

Špatný stav stok

Ve špatném stavu jsou i kanalizační stoky, Ty jsou z roku 1969. Práce začaly tento týden a skončit mají v srpnu. Pak chce město nechat předláždit vozovku před poštou, dlažební kostky jsou tam na řadě míst propadlé. V místě se proto připravuje několik dopravních omezení. To první tento víkend.

„V termínu od 9. do 10. května a od 16. do 17. května proběhne jednosměrná úplná uzavírka silnice II/225 Louny – Kadaň v ulici Komenského alej v úseku od okružní křižovatky s ulicí třída Obránců míru po okružní křižovatku se silnicí č. II/227 (ulice Volyňských Čechů) u prodejny Lidl pro nákladní vozidla a autobusovou dopravu. A to ve směru na Libočany,“ popsala Jitka Stříbrná z odboru dopravně správních agend Městského úřadu Žatec.

V létě se pak dopravní omezení přesunou do ulice Volyňských Čechů před poštu.

Rekonstrukce vodovodu

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Žatci probíhá také v ulicích Politických vězňů, Brožíka a Vrchlického, v letošním roce SVS plánuje zahájit práce v ulicích Purkyněho nebo Klášterní. V Lounech se vyměňuje potrubí v ulicích 5. května, Elišky Krásnohorské, Riegrova a 28. října, letos se bude v této souvislosti kopat také v ulici Hrnčířská.

S dalšími dopravními omezeními musí řidiči v okrese Louny počítat v souvislosti s výstavbou dálnice. Na Podbořansku se staví v rámci dálnice D6 Praha – Karlovy Vary obchvat Lubence, na Lounsku v rámci dálnice D7 Praha – Chomutov se rozšiřuje obchvat Panenského Týnce. Tam se předpokládá, že se doprava na určitý čas svede na souběžnou „starou“ silnici.

Podobné to bude i v případě rozšíření obchvatu Loun na dálnici D7. I v tomto případě se v určitých fázích výstavby doprava vrátí na „starou“ silnici, tedy na průtah Loun. „Zahájení stavby předpokládáme během léta, konkrétní termín prozatím stanoven nebyl,“ sdělil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Studecký. Obyvatelé Loun se musí připravit na to, že se do města na určitou dobu vrátí tranzitní doprava. Řidiči na trase Praha – Chomutov a Most zase na zdržení způsobené pomalejším průjezdem obytnou zástavbou.