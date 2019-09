Opravy v Solniční, Opletalově a České začnou dělníci za měsíc. Kanalizace pochází z konce devatenáctého století, vodovod z dvacátých let minulého století. „Práce jsou specifické tím, že se jedná o historicky významnou lokalitu a při opravách je přítomný i archeologický dohled,“ uvedla za brněnský magistrát Anna Dudková.

V Solniční ulici rekonstrukce procházející příliš neomezí. „Bude ve štole v osmimetrové hloubce blízko historických hradeb. Lidé uvidí jen vstupní šachty, dělníci budou pracovat pod zemí,“ přiblížil Jaromír Peška z Brněnských vodáren a kanalizací.

Oprava v centru

Co: kanalizace a vodovod

Kde: Solniční, Opletalova a Česká ulice v jádru města

Od kdy: 5. 10. 2019

Do kdy: květen 2021

Cena: 90 milionů korun

V České a Opletalově ulici není kanalizace v takové hloubce. Dělníci ji proto opraví v otevřeném výkopu, přičemž vymění také staré vodovodní potrubí.



Obyvatelé ulic se bát nemusí. „Splaškové a dešťové vody poputují bez přerušení do kanalizace. Stejně tak zajistíme distribuci pitné vody s výjimkou krátkodobých odstávek, na které upozorníme,“ doplnil Peška.



Ulice zůstanou po celou dobu průchozí a přístupné vozům složek integrovaného záchranného systému. „V říjnu začnou s Opletalovou v celé šíři a v Solniční v úseku od Rašínovy po Českou. Další část Solniční zrekonstruují posléze. V březnu příštího roku dělníci zahájí práce na České v úseku od křížení se Solniční směrem k Joštově,“ popsala Dudková.



Lidé se po opravách mohou těšit na novou silnici i chodníky. Stavba vyjde na bezmála devadesát milionů korun a potrvá do května 2021.



Brňan Filip Skalník doufá, že se vše podaří bez prodloužení termínů. „Centrum města nemůže být rozkopané dlouho, není to dobrá vizitka,“ konstatoval.