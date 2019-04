Zpráva o riziku použití nekvalitního materiálu u několika trubek plynových přípojek při nedávné rekonstrukci ulice vyděsila v polovině minulého měsíce spoustu tamních obchodníků, v obyvatelích zase vyvolala přinejmenším ironické úšklebky. Nádražní bude nutné znovu rozkopat, zněla hlavní zpráva dne.

Podle aktuálních informací by se preventivní výměna nemusela Ostravanů výrazněji dotknout. V Nádražní vznikne několik malých stavenišť.

„Rádi bychom situaci vyřešili do října, ale v žádném případě to neznamená, že od května do října bude ulice rozkopána. Předběžné odhady jsou dva týdny,“ sdělil nedávno Jiří Guth z firmy Titan-Metalplast, která obchodně zastupuje švýcarského dodavatele použitého materiálu.

Postup nyní označil za nepříjemný pro všechny strany, ale především za zodpovědný. A dodal, že dokud nebude projekt výměny kompletně připraven, nebudou poskytnuty žádné další informace.

Podle informací Deníku je současná dohoda taková, že by k realizaci plánů na přibližně sedmi malých pracovištích mezi Elektrou a Českobratrskou ulicí mělo postačit pár víkendů v letních měsících, kdy je doprava i pohyb lidí v ulici klidnější.

Potvrdil to i mluvčí Innogy Pavel Zajíc. „Očekáváme stavební práce na každém jednotlivém stanovišti v maximálním rozsahu tří až čtyř dnů, patrně v letních měsících.“

Kolaps dopravy?

Důležité bude zítřejší jednání právě mezi Innogy a Dopravním podnikem Ostrava, kde se bude řešit, zda bude nutné zastavit tramvajovou dopravu. Půjde sice o letní období, ovšem s ohledem na souběžně rekonstruovanou nedalekou křižovatku Českobratrské ulice se Sokolskou třídou, kdy nepojedou ani trolejbusy, může krátkodobě dojít k velmi nepříjemnému kolapsu hromadné dopravy v centru města.

„To je momentálně záležitost, která nás děsí nejvíce. Může to mít neblahý dopad,“ říká starostka Moravské Ostravy a Přívozu Zuzana Ožanová (ANO). Souběžně s jednáními o termínech oprav finišuje příprava projektu a jednotlivých pracovišť, kterých v Nádražní vznikne patrně sedm.

„Pak udělají několik záplat a po třech zimách se to vydrolí. Do pár let máme na Nádražní zase tankodrom,“ obává se opoziční zastupitel města Lukáš Semerák (Ostravak) a vybízí město, aby z tohoto důvodu nechalo vozovku opravit celoplošně. Magistrát však na dotaz Deníku nereagoval a odkázal se na stavební úřad centrálního obvodu. Dodavatel materiálu už s předstihem podotkl, že všechny náklady na jeho výměnu uhradí.