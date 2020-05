Již je jasné, že právě kvůli němu se letos ke smůle všech „vodomilů“ neotevřou brány koupaliště ve Vítkově, které v letech 2017 a 2018 prošlo generální rekonstrukcí.

„Rada města musela učinit konkrétní rozhodnutí, která se týkala naplánovaných akcí a činností. Zrušení Dne města, který se měl konat 6. června, bylo zcela logické a pochopitelné. Kontroverznější je jistě rozhodnutí neotevřít v letošním roce koupaliště. Poté, co rada k tomu závěru dospěla, byli informováni zastupitelé na řádném zasedání na konci dubna. Zaznamenali jsme nesouhlasná stanoviska z řad občanů. Také se na radu obrátili někteří zastupitelé, abychom toto rozhodnutí znovu zvážili. Proto jsme se touto otázkou na radě 12. května opětovně zabývali. Po zvážení všech argumentů, které jsme v tu chvíli měli k dispozici, jsme zůstali u rozhodnutí koupaliště neotevírat,“ přibližuje ve svém vyjádření starosta Vítkova Pavel Smolka.

I přesto, že vláda již za dodržování přísných opatření otevření koupališť povolila, ve Vítkově zůstávají obezřetní.

„Všechny konkrétní podmínky musí zajišťovat provozovatel. Vládní představitelé navíc zdůrazňují, že v případě zhoršení situace se nařízení zase zpřísní. Také máme problém se zajištěním dostatečného počtu plavčíků. Několik zájemců o tuto práci máme, ale doposud nejsou otevřeny kurzy, které musí každý z nich absolvovat. V tomto roce bychom šli do velkého rizika, že koupaliště nebude využíváno tak, jak bychom si přáli. Možná i občané budou zdrženlivější a návštěvnost bude nižší. Mohlo by se stát, že statisíce korun, které rozpočet provoz plovárny stojí, by byly vynaloženy neúčelně a zbytečně. V této výjimečné době musíme někdy přijímat výjimečná rozhodnutí,“ vysvětluje Pavel Smolka.

Definitivně jasno zatím nemají v Hradci nad Moravicí. O tom, jestli tamní koupaliště letos zůstane prázdné, by měla rozhodovat rada města v pondělí 1. června. „V této chvíli se nicméně na otevření připravujeme. Provádí se údržba technologie, bazénů, různé nátěry a opravy. Ty by se ale stejně musely provést, i kdyby koupaliště neotevřelo,“ konstatuje ředitel hradeckých technických služeb Roman Celta.

Zato ve slezské metropoli již k závěru dospěli, a to takovému, že plovárna s přihřívanou vodou v bazénech se otevře v pátek 12. června, za příznivého počasí bude v provozu denně od 9 do 19 hodin.

Na co se ale musí návštěvníci letos připravit, je zvýšení vstupného. Dospělí zaplatí 100 korun, dítě 80.

„Toto navyšování schválila rada již loni v listopadu. Opava měla v porovnání s jinými obdobnými areály ceny nízké, navíc dochází také k nárůstům cen energie. Město každoročně na provoz koupaliště doplácí téměř půl milionu korun,“ vysvětluje opavská mluvčí Lada Dobrovolná.

Na dodržování aktuálních platných vládních omezení budou na koupališti dohlížet koordinátoři z řad zaměstnanců technických služeb, především půjde o plavčíky. „Do odvolání mimořádných opatření nebudou v provozu nafukovací skákací hrad, skákací kombo a trampolína,“ dodává Lada Dobrovolná.