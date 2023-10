V pátek ráno začal slavnostní výlov rybníka Rožmberk. Rybáři poprvé zatáhli sítě kolem deváté hodiny ranní. Největší český rybník letos podle odhadů vydá zhruba 120 tun tržních ryb, z toho asi 80 procent kaprů. Návštěvníky výlovu čeká už tradičně také zajímavý doprovodný program. Nechybí ani ochutnávky nejrůznějších rybích specialit. Rožmberk se bude lovit do neděle 15. října.

Výlov Rožmberka slibuje vždy atraktivní podívanou | Video: Jana Urbanová

Parkoviště na louce u rybníka se začalo plnit natěšenými návštěvníky už kolem půl osmé. Lidé se snažili přijet o něco dříve, aby získali co nejlepší místo k pozorování práce rybářů.

„Jezdíme sem pravidelně, i na jiné výlovy, třeba na Bezdrev nebo Horusický rybník. Pro mě osobně je to jedna z největších atrakcí, protože jinde na světě tohle nemají. Myslím, že to je na okamžitý zápis do UNESCO. Je tu úžasná atmosféra, ještě když je ráno mlha a postupně se začíná rozplývat, prostě nádhera,“ neskrýval radost Vojtěch z Českobudějovicka.

Mezi návštěvníky se objevil také třeboňský starosta Jan Váňa. „Ryby mám rád, jezdím sem nejen jako starosta ale především jako Třeboňák, protože je to velká událost. Vždycky obdivuji, jak to tady všechno skvěle funguje, od parkování až přes stravování,“ poznamenal starosta Váňa. Akci každoročně navštíví, vyjma covidových let, až kolem 50 tisíc lidí.

Bohatý doprovodný program

Slavnostní výlov Rožmberka nabízí návštěvníkům bohatý doprovodný program. „Ve stáncích ochutnají různé gastronomické speciality založené na rybách. Na sádkách pod hrází je pak připravené zázemí pro třeboňské baštýřky, které nabízí tradiční kapří řízky. Lidé si tam prohlédnou i malé muzeum rybářského nářadí a ukázky rybářské techniky. Pro děti máme nachystaný dětský koutek s programem, případně si mohou přímo na sádkách zachytat na udičku pstruhy. Samozřejmostí je i prodej živých ryb,“ přiblížil program výlovu předseda představenstva Rybářství Třeboň Josef Malecha.

Nejen pro rybáře, ale především pro návštěvníky bude překvapením, jestli se podaří i letos vylovit majestátního dvoumetrového sumce Standu, který loni vážil 45 kilogramů.

Výlov Rožmberka nabízí návštěvníkům vždy atraktivní podívanouZdroj: Deník/Jana Urbanová

Samotný výlov zajišťují asi čtyři desítky rybářů. Na třídičce ryb vypomáhají svým kolegům v zeleném i dvě dívky.

„Jsem tu brigádně jako dobrovolník. Nikdo od nás z rodiny rybářem není, ale je to krásné tradiční řemeslo, proto jsem si ho vybrala. Zatím to tady zvládám bez problémů, čekala jsem, že to půjde rychlejším tempem. Máme rozdané úkoly a střídáme se, abychom si odpočinuli,“ řekla Hana Svobodová, studentka Fakulty rybářství a ochrany vod v Českých Budějovicích.

Počasí rybám nepřálo

Přípravu na výlov zahájili rybáři už před dvěma týdny, kdy se Rožmberk začal vypouštět.

Počasí letos rybám nepřálo a přibývaly na váze pomaleji, než je obvyklé. „Na jaře přišla voda a řada rybníků byla konečně po pěti letech plná. Vše se ale pokazilo nezvykle chladným počasím v dubnu a květnu. Ryba nám nebrala krmení, tím pádem nerostla a probudila se až v červnu. V létě navíc přišly další teplotní extrémy. Přírůstky jsou tak vzhledem ke dvěma chladnějším měsícům podprůměrné,“ zhodnotil rybářský rok předseda představenstva společnosti Fish Market Rudolf Provázek s tím, že cena ryb na štědrovečerní stůl zůstane i přesto na stejné úrovni jako loni.

Kapr nepatří do vany, upozorňují rybáři. Nejlepší volbou je nákup na sádkách

Kilogram kapra bude při vánočním prodeji u stánků stát 130 až 140 korun.

Třeboňští rybáři během podzimu vyloví celkem 250 rybníků. Atraktivní podívanou slibuje i nadcházející výlov Horusického rybníka, který je v plánu od 18. do 20. října. Letos se bude po roční pauze lovit také třeboňský Svět. Rybáři na něm zatáhnou sítě v termínu od 8. do 10. listopadu.