„Parní lokomotiva Rosnička s kódovým označením 464.202 v sobotu zaveze své pasažéry do Rožnova, kde se ve Valašském muzeu v přírodě po celý víkend koná jedna z nejnavštěvovanějších akcí roku – dvoudenní Starodávný jarmark,“ vysvětluje rožnovský destinační manažer Marek Havran.

Lokomotiva vyjede z hlavního nádraží v Olomouci v 7.20 a přes Lipník nad Bečvou, Hranice na Moravě a Valašské Meziříčí doputuje až do Rožnova. Z Valašského Meziříčí směrem do Rožnova lokomotiva odjíždí v 9.10 a 13.10 a zpět z Rožnova se Rosnička vrací v 11.00 a v 15.00, kdy dojede až do Olomouce.

„Červencová jízda s Rosničkou kvůli technickým problémům bohužel nevyšla, ale tentokrát je všechno v pořádku a lidé se mohou těšit na parní lokomotivu Rosničku,“ ujišťuje Martin Šůstal z Českých drah. Jízdenky je možné zakoupit pouze v den jízdy ve vlaku.