Ti se zaměřili na přilehlé okolí Krhova, Jabloňan a Obory, kde se měl starší muž pravděpodobně nacházet. „Odešel v sobotu odpoledne na soukromou akci, kam dorazil, ale domů se již poté nevrátil. Rodina jej začala pohřešovat v neděli ráno,“ přiblížila v pondělí blanenská policejní mluvčí Lenka Koryťáková.

Členové rodiny se snažili muže najít sami, což se jí ale nepodařilo. „Kolem půl druhé hodiny odpoledne již volali na tísňovou linku 158 s tím, že pohřešují příbuzného. Mimo jiné uvedli, že senior měl dříve zdravotní problémy a špatně chodí,“ sdělila mluvčí.

Ihned po ohlášení začalo rozsáhlé pátrání. Do akce se mimo policistů a nasazeného policejního vrtulníku zapojili také hasiči, dobrovolní hasiči a místní obyvatelé. „Téměř po čtyřech hodinách si všichni zúčastnění mohli oddechnout. Lehce dezorientovaný a dehydratovaný ztracený muž se nacházel u silnice I/43,“ přiblížila Koryťáková.

U státní silnice ho objevil náhodný svědek, který zaslechl předchozí hlášení obecního rozhlasu o pohřešovaném. „Toho si následně do péče převzali záchranáři a odvezli do nemocnice k provedení nezbytných úkonům,“ dodala policejní mluvčí s tím, že velké poděkování patří všem, kteří se do pátrací akce zapojili.

„Díky vzájemné spolupráci profesionálů i laiků měl tento příběh šťastný konec,“ doplnila Koryťáková.