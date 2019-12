Obrovské fiasko pro celý region. Na severu Moravy a ve Slezsku je dlouhodobě nejhorší ovzduší v zemi a jedno z nejhorších v Evropě. V Praze to ale nikomu nevadí. Ministerstvo životního prostředí (MŽP), sídlící v hlavním městě, vydalo začátkem prosince souhlas k rozšíření spalovny nebezpečného odpadu v Ostravě-Mariánských Horách. Vyplývá to ze stanoviska na internetových stránkách MŽP, proti kterému se nelze odvolat. Proti rozšíření spalovny se přitom už dříve důrazně vyslovili město Ostrava, Moravskoslezský kraj i obyvatelé Ostravy.

SUEZ Využití zdrojů, a.s. - spalovna odpadů v Ostravě. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Rozhodnutí MŽP „naprosto šokovalo“ také hnutí LEČO. „Lepší a čistá Ostrava od vyhlášení záměru o rozšíření spalovny Suez bojuje proti těmto krokům. Byli jsme to právě my, kdo mohutně o rozšíření spalovny informoval občany a rozesílal do schránek pozvánky na veřejná projednávání,“ informovala mluvčí LEČO Eliška Ulehlová s tím, že zástupci hnutí se aktivně zúčastnili obou projednávání.