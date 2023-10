Státní silničáři v tuto chvíli připravují u zmiňované etapy výběrové řízení na zhotovitele. „Práce by měly začít příští rok. Pak budeme pokračovat další křižovatkou Černovická terasa, kterou máme připravenou," zmínil Mátl.

V současné době stavbaři pracují na prvním úseku mezi 194. a 196. kilometrem D1, kde každý den projede přes osmdesát tisíc aut včetně kamionů. Generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl nastínil, jaké úseky budou na tuto stavbu navazovat. „Nejbližší stavba, která situaci v oblasti ještě trochu zkomplikuje, je kompletní pořestavba křižovatky Brno-jih, to znamená křížení dálnice D1 a D2 ," řekl Mátl.

V dalších letech se chystá Ředitelství silnic a dálnic také na postupnou rekonstrukci mostů mezi Kývalkou a Holubicemi. To bude podle Mátla na D1 nejkomplikovanější věc. „Do mostů se musíme pustit v předstihu. Nyní už jsou v takovém stavu, že nepočkají na to, až se nám podaří dopovolit veškeré úseky do šestipruhového uspořádání," komentoval generální ředitel státních silničářů.

Na sedmi mostech chtějí zahájit práce už ke konci příštího roku nebo nejpozději v roce 2025. Při rekonstrukci mosty také rozšíří. „Zatím bychom na nich pustili provoz v režimu dvou jízdních pruhů v každém směru," podotkl Mátl. Rozšíření na šestipruh by přišlo později.

Zdroj: Deník/Michal Hrabal

Příslib peněz

Ministr dopravy Martin Kupka přislíbil peníze na všechny úseky rozšíření dálnice D1 u Brna na šesti pruh. „Tohle úzké hrdlo musíme odstranit. Znamená to nejen komplikace pro řidiče, ale i velké časové ztráty a tedy i ekonomické ztráty pro firmy, pro řidiče, kteří tudy dojíždějí za prací. Jsou to peníze, které musí Česká republika vynaložit. Teď dáváme dohromady celou skupinu finančních nástrojů, abychom dokázali ve výhledu deseti let dobudovat základní dálniční síť," oznámil Kupka.

Zároveň opětovně požádal všechny motoristy o trpělivost. „Tyhle kroky musíme udělat. Žádný jiný stát by je nedokázal v tomto směru udělat zásadně jinak, rychleji. Práce jsou intenzivní. I v noci. Průběžně vyhodnocujeme, jak ještě zlepšit průjezdnost a bezpečnost cest. Spolupracujeme jak s policií, tak s Centrem dopravního výzkumu," přiblížil Kupka.

Je si vědomý toho, že rozšiřování D1 bude znamenat komplikace i v dalších letech. „Budou tu zácpy, tomu nejde dokonale předejít. Už nyní je tady provoz tak intenzivní, že i bez nehod budou vznikat komplikace. Doprava je tady tak přetížená, že rozšíření je nutné," má jasno ministr.

Podle jihomoravského koordinátora Besipu Pavla Čížka je potřeba navýšení dálniční kapacity neoddiskutovatelná. „Je otázkou, jestli už rozšíření nemělo být hotové před lety. Vzhledem k tomu, že jsou tam denně kolony. Abychom se v momentě, kdy bude třetí pruh v každém směru dokončený, nedostali do situace, kdy i ten bude málo," řekl Čížek s nadsázkou na přelomu loňského a letošního roku.

Generální ředitel Mátl věří, že dopravě v Brně brzy uleví dokončení dalších velkých dopravních staveb. „V příštím roce věříme, že se nám podaří dokončit Velký městský okruh Žabovřeská, Tomkovo náměstí a Rokytova i Bauerova. A také rekonstrukci mostu Otakara Ševčíka," vyjmenoval.