Stačila rozvodněná řeka a lidé se nedostali do Luk. Radní: Leda tam hodit fošnu

/VIDEO/ Na cyklostezce mezi Třebíčí a Jihlavou je kousek od Luk nad Jihlavou brod. Vody tam moc nebývá, letošní deště ale udělaly své. Chataři, kteří byli zvyklí chodit do nedalekého městyse, měli rázem problém. „Máme tady chatu skoro čtyřicet let a nedávno jsem se do Luk nedostal, nešlo tam přejít,“ popsal Ondrej Kožár a s úsměvem pokračoval: „Ostatní se snad museli zout, příště si třeba vezmou ručník.“

Hlubokou vodu musela překonat i parta přátel z Třebíče při běhu z Raabsu do Jihlavy. | Foto: Rozběháme Třebíč

Ten nakonec nebyl potřeba, o týden později se na místě objevil kus dřeva, po kterém důchodce přešel. Umazal se, ale na druhou stranu se dostal. „Je mi pětasedmdesát let, měl jsem na tom úzkém prkénku problém se stabilitou,“ přiznal. Nesnesl pohled na schnoucí stromy. Při procházce parkem vymyslel aplikaci Přečíst článek › Přes rozvodněný brod se musela dostat i parta přátel, která na konci června běžela z Raabsu do Jihlavy. "Nohy mám úplně hotový a budu tady probíhat vodou. Puchýře jako prase, sto třicet kilometrů a jedeme bomby,“ říkal na videu Lukáš Charvát z běžecké party Rozběháme Třebíč. Pak se dal do chůze a v brodu se mu boty chvílemi ztrácely pod hladinou. Při vzpomínce na tento zážitek se jen usmívá. „Zase tolik vody tam nebylo. Ale pokud bych tam měl děti nebo byl slušně oblečený, nevím, co bych dělal,“ uvažoval. Teď už je v místě vody podstatně méně, přesto některé lidi znepokojuje. Jak se dostanou na druhou stranu, se ptala během týdne i mladá dívka svého přítele, když se dvojice blížila k vodě. Záhy brodem proběhl rekreační běžec, ani si nenamočil obě boty. „Vidíš, přesně takhle,“ byla odpověď a procházka mohla pokračovat. Bez podnětu Starosta Luk nad Jihlavou Viktor Wölfl přitom žádné stížnosti od veřejnosti nezaznamenal. „Propustek je v místě proto, aby při vyšší hladině řeky mohla voda odtékat na louku,“ vysvětlil. „Kdyby podobná situace byla delší dobu, museli bychom to řešit,“ dodal. Komáří kalamita na jihu Moravy: postřiková pohotovost a do lesa jen s repelentem Přečíst článek › Žádný podnět nemá ani jihlavský radní pro dopravu Jaroslav Vymazal. „Místem jsem také projížděl, bylo tam tak deset centimetrů vody,“ řekl. Podle něj brod mimo jiné brání tomu, aby mezi sportujícími lidmi jezdila načerno auta. „Jediné řešení je hodit tam bokem fošnu,“ usmál se.

