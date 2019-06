Oba lidé byli jezevcem pokousáni v oblasti nohou, jak Deníku sdělila mluvčí záchranářů Mária Svobodová, ženu ročníku 1963 převezli záchranáři na chirurgii do Stodu. Na místě zasahovali také policisté. „Přijali jsme oznámení o útoku jezevce, který byl usmrcen obyvatelem domu. Případ pouze evidujeme, k žádnému protiprávnímu jednání nedošlo,“ uvedla k záležitosti policejní mluvčí Dagmar Jiroušková.

Ve Studánce provozuje záchrannou stanici zvířat Karel Bobál. Ten má s jezevci svoje zkušenosti, jednoho má přímo v záchranné stanici. „Ferda už tady žije několik let, je to pořádná šelma, má dvaadvacet kilo. Opatrnosti není nikdy dost, kdybych po něm chtěl sáhnout rukou, kousl by mě,“ uvedl Bobál.

Jezevci jsou v přírodě spíše plachá zvířata, která se přes den zdržují ve svých norách. Cítí-li se ohroženi, svoje teritorium neúprosně brání. „Když se dostanou mezi lidi, je lepší se k nim nepřibližovat a rovnou zavolat někoho na odchyt. Není to tak dávno, zasahoval jsem v Michalových Horách, kde se jezevec dostal lidem do sklepa, naštěstí tehdy na nikoho nezaútočil a nepokousal,“ dodal.

Pokud je člověk zvířetem napaden a poraněn, mělo by být zajištěno řádné vyšetření zvířete. „U zvířat v zájmovém chovu zajistí pro chovatele povinné klinické vyšetření soukromý veterinární lékař bezprostředně po poranění člověka a pátý den po poranění,“ sdělil Deníku ředitel Krajské veterinární správy Plzeň Václav Poláček. Cílem vyšetření je vyloučit nakažení zvířete vzteklinou. „Napadený člověk by vždy měl neprodleně navštívit lékaře, který vyzve k zajištění vyšetření zvířete na vzteklinu. U volně žijících zvířat je to složitější, ne vždy se podaří zvíře k laboratornímu vyšetření zajistit,“ dodal s tím, že v případě napadení člověka jezevcem ve Studánce se vše zdárně podařilo zabezpečit a zvíře bude vyšetřeno na vzteklinu.

V tachovském okrese žije podle předsedy myslivecké komise Josefa Červinky 559 jezevců. „Je to údaj za loveckou sezonu 2018 až 2019. V tomto období bylo osm jezevců uloveno. Jezevec nepatří mezi chráněné živočichy,“ uvedl.