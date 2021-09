Jeden z předchozích majitelů zámeckého areálu nechal před několika roky odstranit střechu a poškozený krov, poté přestal mít o zámek zájem.

Obec se pokusila určité kroky k nápravě stavu podniknout. „Kdysi jsme o zámek měli zájem, to už byl v dezolátním stavu. Tehdy se prodával formou elektronické dražby, ale neuspěli jsme,“ řekl Deníku starosta Jiří Šefčík. „Alespoň se nám podařilo přimět majitele, aby celý areál oplotil,“ dodal s tím, že zámek chátral už ve dvacátých letech, kdy zde byla zřízena česká menšinová škola.

„Tehdejší pan řídící už v kronice píše o žalostném stavu.“ uvedl starosta. Obec, pokud by zámek získala, by využití našla. „Samotná budova je na zbourání, ale vzniklo by poté prostranství, které bychom mohli využívat například při pořádání poutí, protože teď bývají atrakce a stánky na komunikaci.“