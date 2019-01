Brněnský hasič Jiří Oharek dostal ve čtvrtek ocenění Gentleman silnic za pomoc, kterou poskytl mimo službu těžce zraněnému motorkáři. Při nehodě v Bauerově ulici se v Brně loni v červenci mladík srazil s dodávkou.

Hasič který byl v tu dobu mimo službu, u nehody zastavil, a u zraněného řidiče včas rozpoznal tepenné krvácení. "Odvazem jsem zakryl otevřenou ránu, a rukou jsem zastavil krvácení. Držel jsem to asi tak pět minut, než přijela sanitka," řekl Jiří Oharek.



Jiří Oharek patří k velmi zkušeným hasičům. Svou práci vykonává už třicet let. "To byla už moje třetí nehoda, u které jsem pomáhal, když jsem zrovna na službě nebyl. Podobné ocenění jsem ale získal poprvé, velmi si toho vážím," svěřuje hrdina.

Gentleman silnic je projekt, který vznikl v roce 2004. "Projektem chceme zdůraznit, že při nehodách je potřeba nebýt k sobě lhostejným a zastavit. Zavolat záchranku a poskytnout první pomoc je povinnost každého," komentovala vedoucí projektu Gentleman silnic Ivana Buriánková.

Od doby, co projekt vznikl, ocenění převzalo více než sto padesát lidí po celé České republice.



MARIYA OSTRENKOVÁ