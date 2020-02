Čím dál vážnější je situace ve zdravotnictví na Šluknovsku. Kromě interny končí také lůžková chirurgie. Vyplývá to z rozhodnutí, které zveřejnila insolvenční správkyně Lužické nemocnice.

Lužická nemocnice v Rumburku. | Foto: Martin Motl

Provoz interního oddělení i lůžkové části pozastavila od 1. února insolvenční správkyně Martina Jinochová Mayášová. Vyvrcholila tak několik let se vlekoucí personální krize. Lužická nemocnice totiž nemá dostatek lékařů na to, aby pokryla všechny služby. Starostové ze Šluknovska se proto obrátili s žádostí o rychlé řešení kritické situace na hejtmana Oldřicha Bubeníčka a krajskou radu. „Požadujeme, aby Ústecký kraj urychleně začal jednat s insolvenční správkyní o odkupu části Lužické nemocnice, ve které by i nadále mohla být zachována nezbytná akutní lůžková péče,“ píše Sdružení pro rozvoj Šluknovska hejtmanovi a krajské radě s tím, že je potřeba zároveň poskytnout veškerou součinnost při obnově provozu uzavřených oddělení. Nejbližší nemocnice jsou v Děčíně nebo České Lípě.