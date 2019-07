Na nejhorší možnou variantu, tedy uzavření nemocnice, se připravuje i Všeobecná zdravotní pojišťovna. Ta nabízí možnost ošetření v neodkladných případech i za hranicemi.

Představenstvo rozhodlo o podání návrhu ve čtvrtek večer poté, kdy zastupitelé nesouhlasili s uhrazením loňské ztráty přesahující padesát milionů. Rumburk je jediným majitelem špitálu. „Návrh na vyhlášení podáme počátkem příštího týdne, pravděpodobně v úterý. Je totiž potřeba připravit všechny podklady,“ řekl předseda představenstva Lužické nemocnice Karel Schäfer.

Samotné případné vyhlášení insolvence neznamená pro společnost její uzavření, může v ní fungovat i několik let. Rozhodující pro další provoz Lužické nemocnice bude postoj zaměstnanců. Tedy zda budou i nadále chodit do práce i přes nejisté vyplácení mezd. Momentálně má nemocnice na 60 až 70 procent červencových výplat, ty červnové odešly ve středu v plné výši. Další peníze by pak na nemocniční konto měly přitéct od zdravotních pojišťoven ke konci měsíce.

Plánují v provozu pokračovat

„Cíleně nic zavírat nebudeme, budeme pouze reagovat na případný nedostatek zaměstnanců. Ti nás v tom zatím nenechali a provoz nemocnice tak může pokračovat. Za to jim musíme poděkovat,“ řekl ředitel nemocnice Petr Dubravec, který podle svých slov chápe, že pro mnohé to není jednoduché.

Tento týden zatím žádné výpovědi nepřibyly. Po jednání zastupitelstva jich ji tak dalo zatím sedm z přibližně 250 zaměstnanců celého zařízení.

Právě se zaměstnanci se před jednáním představenstva sešlo vedení nemocnice. Na desítky minut trvající schůzce je seznámili se skutečným stavem jediného poskytovatele akutní lůžkové péče v regionu.

Na možné uzavření rumburské nemocnice se připravuje i Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP), která na svém webu zveřejnila informace pro své klienty ze Šluknovska. „I v případě, že by skutečně došlo k ukončení poskytování zdravotních služeb v Lužické nemocnici, jak se aktuálně uvádí v médiích, má VZP na základě jednání se smluvními partnery zajištěnu dostupnost zdravotních služeb pro všechny své pojištěnce ze Šluknovského výběžku,“ uvedla největší tuzemská zdravotní pojišťovna.

Nabízí přehled nemocnic, na které se v případě potřeby mohou pacienti obrátit. V případě neodkladné péče jsou to také tři nemocnice v Německu – v Sebnitz, Löbau a v Pirně. „Neodkladná zdravotní péče může být pojištěncům VZP poskytnuta v souladu s platnou legislativou v režimu přeshraniční péče na základě předložení průkazu pojištěnce,“ dodala VZP.

Zdravotní pojišťovny jsou povinné svým klientům zajistit zdravotní péči. Lidé ze Šluknovska ale viní z liknavého přístupu Ústecký kraj. Stejně tak ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Vedení hejtmanství a Krajské zdravotní to ale odmítá s tím, že čeká na dokončení auditu nemocnice. Ten by měl být hotový oproti očekávání o něco dříve, a to do 20. července.