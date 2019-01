Půl metru sněhu a pod ním ledová krusta. Tak v těchto dnech vypadá Rusavská přehrada na Zlínsku, která v poslední době vzbuzuje zájem především unikající vodou. Hladina před zimou výrazně klesla a může být životu nebezpečná pro některé druhy živočichů.

Nespokojenost s celou situací vyjádřil nejen majitel pozemků pod vodní plochou Milan Svoboda, ale také několik dalších lidí z okolí, kteří by rádi daný biotop zachránili. Pomoc při řešení problému v listopadu přislíbila nejen poslankyně Alena Gajdůšková, ale také poslankyně a radní Zlínského kraje Margit Balaštíková.

Nastal v dané záležitosti za poslední dva měsíce nějaký posun? „Žádná ze zmíněných dam, ani nikdo jiný mě zatím nekontaktoval,“ odpověděl Milan Svoboda. Se zápornou odpovědí přispěchal také zástupce ředitele holešovského gymnázia Miloslav Růžička, který je spoluautorem dopisu adresovaného poslankyni Gajdůškové.

Hodně byrokracie

S Alenou Gajdůškovou se nám do uzávěrky tohoto vydání nepodařilo spojit. Naopak Margit Balaštíková se nechala slyšet, že v této otázce dosud učinila hned několik kroků. „Lidé si musí uvědomit, že během měsíce nedokážeme napravit něco, co se 15 let přehlíželo,“ sdělila Deníku Balaštíková.

„Majitel pozemků bude přizván k jednání teprve tehdy, až dojdeme k nějakému závěru. Tomu bohužel předchází mnoho byrokracie,“ odpověděla poslankyně na dotaz, proč ještě nebyl kontaktován Milan Svoboda.

„Prvotní je, aby se dostala rusavská přehrada mezi priority. Tím pádem by se vše urychlilo. Jakmile si projdeme tímto kolečkem, započnou diskuse s Lesy ČR,“ osvětluje následující postup Balaštíková, která mimo jiné zasedá v poslaneckém výboru pro vodní hospodářství.

Výhoda pro jednání

Právě svou účast ve zmíněném výboru považuje v dané situaci za výhodu.

„Jako krajská radní bych toho moc nezmohla. Kraj jednak není vlastníkem a zároveň jsou opravy takových vodních ploch nad jeho finanční možnosti. Díky své poslanecké funkci mohu celou věc posunout kupředu daleko rychleji,“ slibuje.

V celé záležitosti se navíc objevuje další zainteresovaný subjekt. Po vlastníkovi pozemků, Lesech ČR se nyní ještě zmiňuje Povodí Moravy. „Zjistila jsem, že Povodí Moravy se přehradě nijak zvlášť nevěnovalo. Nemají žádný plán do budoucna,“ zhodnotila současný stav Balaštíková a požádala všechny strany, aby byly trpělivé.