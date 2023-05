Ta bydlí v Modřínové ulici, kde dřív bývala také pobočka pošty – zrušili ji ke konci roku 2021. „Ta pobočka měla schody, ale tehdy jsem si to ani neuvědomovala. Pak jsem s dopisy začala chodit na Majerku. Tam jsou ale schody také. Kočárek tedy musím nechávat venku. Když už se tedy pošty po Třebíči ruší, určitě bych nejen já uvítala, aby byly dostupné všem. Tedy i maminkám s kočárky či vozíčkářům,“ doplnila mladá žena.

Nejsnazší přístup mají nyní pobočky v Demlově a Okružní ulici v Borovině. Bez problémů se tam dostanou vozíčkáři i rodiče s kočárky – byť je pravda, že „Demlovka“ je natolik malá, že i zde někdy nechávají kočárky venku. Ale přesto, že ani na jedné z těchto poboček není jediný schod, mají se právě tyto pobočky rušit. „Bezbariérovost bohužel nemůže být jediným hlediskem pro zachování pobočky,“ uvedl pro Deník již dříve mluvčí České pošty Ivo Vysoudil.

O rušení poštovních poboček dlouze diskutovali i zastupitelé na svém čtvrtečním jednání. Skutečnost, že obě budovy, které radikální řez v Třebíči „přežily“, jsou plné schodů, rozladila většinu z nich. Hlavní poštu v centru sice čeká rekonstrukce, která veškeré překážky odstraní – práce však budou hotové nejdříve v březnu příštího roku.

„Plno vozíčkářů jezdilo na poštu do Boroviny. Na Demlovce je jen práh, ten lze s vozíkem přejet. Využívali proto tyto pobočky,“ nastínila Blanka Kutinová z opozičního uskupení Třebíč Občanům!, která se pohybuje v sociálních službách.

Bezbariérová úprava

Zdeněk Kratochvíl z opozičního sdružení Břehy a Adam Joura z koaličního uskupení Pro Třebíč navrhli, aby u pobočky Marie Majerové vznikla příjezdová rampa.

„Ze strany České pošty bychom měli chtít nějakou redukci za bezbariérovou úpravu té pobočky. Ale i pokud by se to nepodařilo, tak sám za sebe říkám, že podpořím i náklady ze strany města. Po rekonstrukci hlavní budovy bychom tak měli obě pobočky ve městě bezbariérové,“ uvedl Joura.

Starosta Pavel Pacal (Pro Třebíč) přislíbil, že o tom bude město jednat se zástupci České pošty na dalších schůzkách.

Alena Slabá tuto shodu mezi opozicí a koalicí přivítala. „Pevně věřím, že to projde. Jako mamince by mi prozatím stačily i takové ty běžné nájezdy, které bývají na schodech. V tomto případě se jedná jen o dva kusy plechu, po kterých lze kočárek vytlačit. Na to není potřeba projekt a stojí to pár korun. Ale je to jen dočasné řešení. Pro vozíčkáře je určitě nutné udělat tu rampu. I když vím, že to potrvá déle, bude to mnohem dražší a spojené se stavebními úpravami. Ale nad tímto by radnice určitě váhat neměla,“ podotkla.