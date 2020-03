Růžová kola budou další týden zdarma, získala dalšího sponzora

Systém sdílených kola Rekola prodloužil od včerejšího dne možnost jezdit v Praze a pěti dalších městech zcela zdarma. Umožnila to podpora Hello bank!. Prodloužení oznámila firma v tiskové zprávě. V praxi to znamená, že ve všech městech, kde Rekola jezdí, je prvních patnáct minut zdarma až do 2. dubna.

Růžová sdílená kola od firmy Rekola budou elektrifikována díky spolupráci s innogy. | Foto: Rekola