Podle vás tomu problémy ve vaší škole neodpovídají?

Co jsme měli možnost vyhodnotit, tak o šikaně přímo nevíme. Některé věci ale nemáme dořešené. V podstatě řešíme všechno hned v zárodku. Patříme mezi největší školy ve městě, tudíž sem tam nějaký incident přijde. Stejně jako na jiných školách.

Vaše škola má poměrně špatnou pověst, prý hlavně kvůli šikaně.

Já jsem na tohle alergický. Nic z toho není pravda, na všech školách se stává, že se setkávají se šikanou.

Ohlásili jste vždy vše, co hraničilo se šikanou, odpovědným orgánům?

Ano, každé sebemenší podezření na šikanu jsme vždy řešili. Nikdy jsme nic nezametali pod koberec a vše děláme s maximální transparentností. U nás se o tom právě ví, ale o jiných místech, kde se o šikaně nemluví, možná probíhá něco horšího.

Můžete být konkrétní?

Nebudu vůbec jednotlivě ukazovat. U nás řešíme hlavně to, aby se žákům neubližovalo, to je priorita.

Běžné rvačky, nebo šikana? Incidenty v základní škole v Mělníku řeší kriminálka

Jedna z vychovatelek se měla snažit zabránit potyčce mezi žáky tak, že ji zranili. Tvrdil jste, že u vás k žádnému zranění nedošlo.

Nevím o tom, že by se zranila, ale zastala se jich. Je to její práce a povinnost, kterou musí vyřešit. Když je tam fyzické násilí, musí ho okamžitě zastavit.

Jsou teď žáci, kteří dostali ředitelskou důtku, klidnější? Jaká je ve škole atmosféra?

Někteří žáci jsou samozřejmě vnímavější, jiní mají větší problém. My s nimi pracujeme a po tomhle incidentu se jim budeme systematicky věnovat. Školní psycholog, preventisté, výchovná poradkyně. Všichni na tom intenzivně pracují. A vše probíhá v klidu.

Okolní školy nabídly jednomu z chlapců, údajné oběti šikany, aby přestoupil k nim.

Co se týče přestupu na jinou školu, je to vyloženě jen na zákonných zástupcích dítěte. O tom my rozhodovat nemůžeme.