„Jako bezpečná síla ledu pro vstup na ledovou plochu se všeobecně uvádí dvanáct až dvacet centimetrů,“ uvedli zástupci Jedovnic na webu městyse.

Obecní policisté však nedoporučují shromažďování více osob na jednom místě. Zejména děti by se na led v žádném případně neměly vydávat bez dozoru.

To platí i pro dospělé bruslaře, kteří by se neměli vydávat bruslit osamoceně. V případně zranění se totiž mohou dostat do potíží. Příští kontrolní měření provedou strážníci v pátek ráno.