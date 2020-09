„Dva testované vzorky potvrdily naši původní domněnku, že látka, která se dostala do Bečvy, jsou kynanidy. Teď je na inspektorech České inspekce životního prostředí v Brně, aby se pokusili identifikovat původce havárie. Do věci vstupuje také kriminálka, která bude celý případ řešit,“ uvedla mluvčí České inspekce životního prostředí Radka Nastoupilová.

Odebrané vzorky analyzuje Státní veterinární ústav v Olomouci. „Důvodné podezření na kyanid tam je, musíme věc ale ještě došetřit, vzorky odebíralo více subjektů a definitivní výsledek všech ještě nemáme k dispozici,“ uvedl ředitel Státního veterinárního ústavu v Olomouci Jan Bardoň.

U přerovského jezu se ve čtvrtek dopoledne uskutečnila informativní schůzka za účasti zástupců Povodí Moravy, ale i pracovníků odborů životního prostředí dotčených měst a dalších subjektů.

„Lidé v Přerově by nadále neměli vstupovat do Bečvy - vzhledem k tomu, že stále není znám původce otravy a nemůžeme zcela vyloučit, že se může něco podobného zopakovat,“ řekl šéf odboru životního prostředí přerovského magistrátu Pavel Juliš.

Do Moravy otrava zřejmě nepronikla

Podle něj se Povodí Moravy podařilo naředit Bečvu vodou z nádrží a k dalšímu úhynu ryb už nedochází. „V Přerově se otrava zastavila a zatím to nevypadá, že by se otrávené ryby dostaly až do Moravy,“ konstatoval.

Otrava v řece Bečvě se začala šířit v neděli odpoledne a zasáhla více než čtyřicet kilometrů dlouhý úsek od Choryně na Vsetínsku až po Přerov. Rybáři spolu s dobrovolníky odvezli do kafilérie zhruba dvacet tun otrávených ryb.