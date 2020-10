Třiašedesátiletý rybář sedí mlčky v autě a cítí absolutní bezmoc. „Tohle bylo moje místo, kam jsem chodil deset let. Tady jsem tahal kapry, štiky… Mám tu velkýho sumce a spoustu jiných ryb,“ svěří se. Teď je z rybníka hřbitov. Od neděle, kdy začal šednout a páchnout, vydal metráky zdechlin. A další přibývají. Rybáři vyřkli vážné podezření: vodu, které ubývá, otrávily škodliviny z propadu důlního díla. Teď čekají na výsledky rozborů vzorků odebraných Českou inspekcí životního prostředí.

„Tady končí šachty. Dole se asi uvolnila nějaká prasklá kaverna. Jinou příčinu nevidím,“ řekne Jiří. Tohle za 55 let rybaření ještě nezažil. „Bude chvíli trvat, než ryby vychcípají. Předpokládám, že viník se nenajde. Přitom je důležité najít příčinu, aby se to neopakovalo,“ dodá a ukáže na břeh. Zdá se mu, že lokalita už léta pomalu nepatrně klesá. „Sedá si pod tou obrovskou tíhou vody,“ poznamená. Podle něj se aktuální zákaz rybolovu odvolá až v příštím roce. Věří v dotaci na novou rybí obsádku. Kam do té doby bude chodit, ještě neví.

„Každopádně je to strašná škoda, ale vůbec mě to nepřekvapuje. Tohle celé bude propadlina. Tady je to všechno poddolované,“ tvrdí 40letý Josef z Horního Jiřetína, který tahá z rybníka mrtvou štiku. Ruce od bahna mu páchnou. Když na hladině spatří pohyb, radostně vykřikne. „Tady jsou ještě živé! Lapají po dechu. Je to jen otázka času…,“ nedořekne ortel nad rybkami, ke kterým nemůže.

Vidět je břichem nahoru každého deptá. „Pro rybáře žádný hezký pohled. Voda hodně smrděla po síře,“ vzpomíná na krizovou neděli 25letý Jiří z Litvínova. Ze středy na čtvrtek podle něj sice vody opět ubylo o 10 centimetrů, ale smrad už není tolik cítit a celkově je situace lepší. Alespoň na první pohled. Pokud do vody proniká trhlinou na dně plyn, podle Jiřího asi nic nepřežije. A pak je tu katastrofická úvaha, že všechna voda zmizí do podzemí. „Doufám, že se to nestane,“ prohlásí mladý rybář.

Úhyn bolí o to víc, že Farský rybník patří k nejoblíbenějším. „Troufnu si říct, že jsou tu jedny z největších ryb na Mostecku,“ upozorní Jiří. Živou obsádku brigádníci od víkendu vytahují a převážejí jinam. Zdechliny sypou do velkého kontejneru. Dost ryb prý ale zůstalo na dně a mají vyplavat nahoru. „S kolegou jsme ještě neviděli žádného trofejního kapra. A pak jsou tu ještě sumci, kteří musí mít přes 2,5 metru,“ dodá rybář. Má dvě teorie: buď to největší kusy rozdýchaly a přežily, nebo se otrávily a uvízly v křovisku. Doufá, že zákaz lovu bude platit dlouho, aby se ekosystém vzpamatoval.

Žádné oznámení, žádné opatření

Báňský úřad Deníku sdělil, že nemá žádné poznatky o tom, že by událost souvisela s hornickou činností. Úřad také uvedl, že neobdržel žádné oznámení a v tomto případě není povinen přijmout nějaká opatření. K úhynu ryb došlo mimo důlní území. „Nebylo to v prostoru organizací, které dozorujeme,“ řekl mluvčí úřadu Bohuslav Machek. Věc by měl řešit vlastník vodní plochy a přilehlých pozemků. Ty patří z valné části státu.

Podle úřadu nelze vyloučit výskyt podzemních prostor po stavební činnosti v místech bývalého osídlení. V oblasti stával Dolní Jiřetín s 3 500 obyvateli. Obec, u které se v 19. století otevíraly hnědouhelné doly, zanikla před 40 lety kvůli postupu těžby a rozšiřování chemičky. Sto metrů od rybníka je oplocený betonový plácek s ochranným pásmem a cedulí, který připomíná výskyt 157 metrů hluboké důlní jámy dolu Centrum z roku 1910. Hloubení skončilo v roce 2017 zásypem. Na opačné straně je dolové pole lomu ČSA. A mezi tím je rybník.

Úhyn ryb a záchranou akci podrobně popsal na webu mostecké organizace Českého rybářského svazu její hospodář Jiří Jakeš. „Situace, která nastala na jednom z našich nejvýznamnějších revírů je velmi vážná. V současné chvíli se zdá, že vliv na revír a jeho obsádku nebude jen jednorázový, nebo krátkodobý,“ sdělil.

Nedostatek kyslíku, což je nejčastější příčina úhynu ryb, rybáři vyloučili kvůli zápachu uhlí a síry a zakalení vody do šeda až bíla. Nádrž nemá přítok, takže škodliviny nemohly přitéct. „Vzhledem k zápachu, zakalení vody, prudkému poklesu hladiny a skutečnosti, že nádrž se nachází na území silně zasaženém hlubinnou těžbou uhlí, se jako nejpravděpodobnější jeví propad nějakého důlního díla a vyplavení jeho obsahu, který obsahoval pro ryby toxické látky, nejspíše sirovodík, nebo něco podobného,“ uvedl hospodář. Případem se zabývá i policie.

S odlovem ryb a přesunem na jiné revíry pomáhali dobrovolní hasiči z Horního Jiřetína a Litvínova. Odlov na členitém revíru je velmi náročný, protože nádrž nelze vypustit a ani použít sítě kvůli potopeným stromům a různým překážkám. Rybářům vadí čumilové, kteří plaší přiotrávené ryby plovoucí k mělčině. Jakeš označil rybník za umírající dítě, kterému rybáři obětovali kus svého života. Hospodář věří, že se situace srovná a časem se podaří obnovit pestrou obsádku ryb.